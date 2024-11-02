Αναβλήθηκαν λόγω κακοκαιρίας οι κατατακτήριες του Grand Prix της Formula 1 που διεξάγεται στην Βραζιλία.

Η διαδικασία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί το απόγευμα του Σαββάτου (2/11), αλλά η πολύ έντονη και συνεχή βροχόπτωση έκανε πολύ δύσκολη την κατάσταση της πίστας του Interlagos, με τους διοργανωτές να αποφασίζουν την αναβολή των κατατακτήριων για το πρωί της Κυριακής (3/11).

Βέβαια, με την πρόγνωση του καιρού να αναφέρει ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί, δεν είναι ακόμα σίγουρο το ότι θα πραγματοποιηθούν οι κατατακτήριες, ενώ να αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που τελικά δεν διεξαχθούν, η σειρά εκκίνησης του αγώνα θα καθοριστεί από τα αποτελέσματα της τελευταίας περιόδου ελεύθερων δοκιμών (FP1).

Θυμίζουμε ότι ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής.

Η επίσημη ανακοίνωση της FIA:

«Οι δοκιμές κατάταξης του GP του Σάο Πάουλο αναβλήθηκαν. Η απόφαση λήφθηκε λόγω της έλλειψης ορατότητας που προκλήθηκε από την ένταση της βροχής που έχουμε αντιμετωπίσει τις τελευταίες ώρες. Υπάρχουν πολλά σημεία στην πίστα με στάσιμο νερό, γεγονός που καθιστά τις συνθήκες επικίνδυνες.

Όσο κι αν όλοι θα θέλαμε να δούμε αγωνιστική δράση στην πίστα, η ασφάλεια των οδηγών, των μελών των ομάδων, των εθελοντών, των επισήμων και των θεατών αποτελεί την κύρια προτεραιότητά μας. Η απόφαση για την ώρα έναρξης των Κατατακτήριων Δοκιμών αύριο το πρωί θα ληφθεί το συντομότερο δυνατόν».

