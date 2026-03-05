Αταμάν: Θα αποφασίσω αύριο αν θα παίξει ο Λεσόρ - Θα είμαστε 100% στο Final 4

Η «μητέρα των μαχών» του ελληνικού μπάσκετ επιστρέφει το βράδυ της Παρασκευής, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague (06/03, 21:15, Novasports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Ενόψει της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη media day των «πράσινων» και στάθηκε στη μεγάλη σημασία του αγώνα για την ομάδα του, στην κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, αλλά και στους τραυματισμούς που έχει να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός.



Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το επικείμενο ντέρμπι του ΣΕΦ: «Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ένα παιχνίδι της EuroLeague. Έχουμε δει πως δεν υπάρχει πλεονέκτημα φέτος για τον γηπεδούχο. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Δεν έχει σημασία αν είναι στο ΟΑΚΑ ή στο ΣΕΦ. Είναι σημαντικό παιχνίδι, ένα ντέρμπι. Είναι το τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Τελευταία εννέα παιχνίδια και πρέπει να πάρουμε όσο πιο πολλές νίκες για να σώσουμε την κατάσταση με μία καλή θέση για τα playoffs».

Για τις ομοιότητες με τον τελικό κυπέλλου: «Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι που παίζεις είναι άλλο, όμως οι δύο ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά. Βέβαια το σημαντικό είναι η απόδοση που θα έχουμε αύριο».

Για τον Λεσόρ: «Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Είμαι χαρούμενος γιατί ο Ματίας ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες στην επιτυχία μας πριν δύο χρόνια. Τώρα μετά από ενάμιση χρόνο επιστρέφει. Δεν είμαι σίγουρος αν αύριο θα είναι στο γήπεδο, όμως σίγουρα σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια θα είναι σίγουρα μαζί μας».

Από τι κρίνεται η συμμετοχή του Λεσόρ: «Είναι δική του επιλογή. Έκανε μόνο δύο προπονήσεις με την ομάδα. Δεν έχει παίξει ομαδικό μπάσκετ εδώ και ενάμιση χρόνο. Είναι υγιής είναι φιτ, όμως πρέπει να προσαρμοστεί στο ομαδικό παιχνίδι. Θα αποφασίσει αύριο το πρωί για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Θα είναι όμως 100% μαζί μας απέναντι στη Ζάλγκιρις, αύριο θα δούμε».

Γιατί άλλαξε και φέτος η συνέντευξη δίνεται στο ΟΑΚΑ και όχι στο ΣΕΦ: «Αύριο το πρωί θα είμαστε στο ΣΕΦ. Αν θέλετε ελάτε και εκεί. Θα είμαστε για shootaround. Φέτος έχουμε κάνει προπόνηση στο δικό μας γήπεδο και μετά ταξιδεύαμε και έτσι κάναμε και σήμερα, όπως σε όλα τα παιχνίδια μας στη EuroLeague. Αύριο το πρωί θα είμαστε στο ΣΕΦ και ήταν πολύ ευγενικοί, μας έδωσαν τον χρόνο να προπονηθούμε εκεί».

Για τις απουσίες Γουόκαπ και Βεζένκοφ: «Όχι. Έμαθα από τον Τύπο πως θα είναι έξω. Θα δούμε αύριο. Είναι πολύ σημαντικό, όμως δεν παίζουμε ενάντια στον Βεζένκοφ και τον Γουόκαπ, αλλά απέναντι στον Ολυμπιακό. Έχουν εξαιρετικούς παίκτες και πολύ καλό ρόστερ. Με κάθε σεβασμό, ο Βεζένκοφ και ο Γουόκαπ είναι πολύ καλοί παίκτες, όμως και εμείς χάσαμε πολλά παιχνίδια τον Ναν και ενάμιση χρόνο τον Λεσόρ. Τίποτα δεν άλλαξε και τίποτα δεν θα αλλάξει και για εκείνους».

Για το ιατρικό δελτίο εκτός του Σαμοντούροφ: «Ναι εκτός του Σαμοντούροβ σήμερα είναι όλοι καλά. Όμως κάποιες φορές έχουμε εκπλήξεις και τη μέρα του αγώνα. Ελπίζω πως αύριο όλοι θα είναι υγιείς και θα επιλέξουμε το ρόστερ. Έχουμε 15 καλούς και υγιείς παίκτες εδώ και μόνο 12 θα παίξουν».

Για την έξτρα πίεση που φέρνει η 10η θέση απέναντι στη 2η του Ολυμπιακού: «Δεν έχουμε παραπάνω πίεση. Ο καιρός σήμερα ήταν καλός, το πρωί πήγα για κολύμπι. Είμαι καλά και οι παίκτες είναι καλά. Είναι ένα παιχνίδι της EuroLeague. Βεβαίως είναι ντέρμπι, αλλά δεν έχουμε κάποια διαφορετική πίεση. Είναι ένα ντέρμπι και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο και είμαστε σίγουροι πως θα βρεθούμε στα playoffs και σίγουροι πως θα βρεθούμε στο Final Four».

