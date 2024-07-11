Ο Γιώργος Σαμαράς στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Το πρωί της Παρασκευής (12/07) ο πρώην επιθετικός της Εθνικής ομάδας με διεθνή καριέρα σε σημαντικούς συλλόγους, έρχεται στην εκπομπή «Πρεσάρισμα».

Στις 10:00 ο Βάιος Τσούτσικας τον υποδέχεται στο στούντιο για να συζητήσουν για το Euro που ολοκληρώνεται, τόσο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (14/07), όσο και για όλα αυτά που παρακολουθήσαμε στα γήπεδα της Γερμανίας τον τελευταίο μήνα στο τουρνουά.

Βέβαια, δε θα λείψουν και οι αναφορές στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, σε ένα δίωρο με χαλαρή διάθεση για… ποδοσφαιροκουβέντα!

Αυτή την Παρασκευή στις 10:00 ο Γιώργος Σαμαράς στον bwin ΣΠΟΡ FM 94,6

