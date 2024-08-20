Για τεράστια μεταγραφή, που τον ενισχύει πάρα πολύ στα εξτρέμ, χάρη στα πολλά χρήματα που έδωσε η διοίκηση του Παναθηναϊκού αλλά και στην επιμονή του Ντιέγκο Αλόνσο, έκανε λόγο στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης, αναφορικά με την διαφαινόμενη απόκτηση του Φακούντο Πελίστρι.

«Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην ολοκλήρωση μιας τεράστιας μεταγραφής, του Πελίστρι από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μόνο και μόνο από το ότι έπαιξε πρόσφατα κόντρα στη Σίτι, καταλαβαίνεις το μέγεθος της μεταγραφής. Ένα παιδί στα 22 που ψάχνει για την ομάδα που θα του δώσει την ευκαιρία να κάνει το άλμα στην καριέρα του.

Είμαστε στην τελική φάση, γίνεται προσπάθεια να προλάβει να τον δηλώσει στη λίστα και τη ρεβάνς με τη Λανς. Καταλαβαίνει κανείς με την παρουσία και του Πελίστρι και του Τετέ ότι ανεβάζει πολύ το επίπεδο στα εξτρέμ. Ήρθε πρώτον επειδή δόθηκε αυτό το σημαντικό ποσό από την διοίκηση του Παναθηναϊκού, η οποία ρίχνει πολύ χρήμα και το δείχνει στην πράξη, όχι στα λόγια. Ο δεύτερος λόγος είναι ο Αλόνσο, που πιστώνεται 100% ότι τον έψησε. Είχε συχνή επικοινωνία μαζί του και φαίνεται ότι έκανε πολύ καλή δουλειά. Μόνο επί πολυμετοχικότητας μπορώ να θυμηθώ ανάλογη μεταγραφή, συν τις υπόλοιπες που γίνονται φέτος. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή σφαίρα, παίζει πάνω στην γραμμή. Δεξιά αλλά και αριστερά, όπως λέει ο Αλόνσο, είναι πολύ καλός στο ένας με έναν», ήταν τα λόγια του.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε την σημασία του ότι το «τριφύλλι» αποκτάει πολύ καλούς παίκτες για το ανεβάσουν επίπεδο, χωρίς μάλιστα να είναι σε προχωρημένη ηλικία, αλλά αντιθέτως έχοντας και μεγάλη αξία μεταπώλησης.

Ενώ ο Νικολογιάννης ανέφερε ότι ο Αλόνσο ήταν ενοχλημένος από την εικόνα του Παναθηναϊκού με τον Asteras AKTOR, έκανε συγκεκριμένες παρατηρήσεις στους παίκτες του για όσα έγιναν και πλέον στρέφει την προσοχή του στο πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Λανς.

Αναφορικά με την 11άδα των «πράσινων», μεθαύριο στη Γαλλία, σημείωσε ότι ο Τετέ θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Μαντσίνι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.