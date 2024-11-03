NBA Top 10: Το καλάθι που «σκότωσε» τους Μπακς στην κορυφή

Το καλάθι του Ντόνοβαν Μίτσελ σε νεκρό χρόνο, που χάρισε στους Καβαλίερς τη νίκη μέσα στο Μιλγουόκι και τους κράτησε αήττητους σε επτά ματς δεν θα μπορούσε να μην βρίσκεται στην πρώτη θέση του Top 10 της ημέρας στο ΝΒΑ.

Στις δέκα καλύτερες φάσεις της βραδιάς βρίσκουμε και ένα φοβερό put-back κάρφωμα του ηττημένου Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Δείτε τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της ημέρας, που περιλαμβάνουν και ένα... αεροπλανικό του Τζα Μοράντ, αλλά και ένα κάρφωμα του Βίκτορ Γουεμπανιαμά:

