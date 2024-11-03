Super League 2: Ψάχνουν νίκες με νέους προπονητές ΠΑΣ και Μακεδονικός, γειτονικό «ντέρμπι» στη Νέα Σμύρνη

Τέσσερα παιχνίδια, τα τρία για τον πρώτο και το άλλο άλλο για τον δεύτερο, περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Super League 2.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ανοίγει το μεσημέρι από την πόλη των Ιωαννίνων, εκεί όπου ο τοπικός ΠΑΣ υποδέχεται τον Διαγόρα, σε τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.

Στις 3 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένοι οι αγώνες Καβάλα-ΠΑΟΚ Β (Hybrid ΣΚΑΪ) και Μακεδονικός-Εθνικός Ν. Κεραμιδίου.

Στο μοναδικό παιχνίδι του Νότιου Ομίλου, υπάρχει το γειτονικό ντέρμπι ανάμεσα στον Πανιώνιο και την Ηλιούπολη (15:15 / monobala.gr).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.11.2024

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – ΑΕΛ 0-2

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.11.2024

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, Νίκη Βόλου - ΠΟΤ Ηρακλής 1-0

(68’ Σαποβάλοφ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.11.2024

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, ΠΑΣ Γιάννινα – Διαγόρας (12:00 / ΣΚΑΙ)

ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Καβάλα – ΠΑΟΚ Β (15:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – Εθνικός Ν. Κεραμιδίου (15:00 / monobala.gr)

O αγώνας Νίκη Βόλου - ΠΟΤ Ηρακλής θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών (Αρ. πράξης ΔΕΑΒ 31/2024)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.11.2024

ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Asteras Aktor B 1-0

(69’ Μπάμπης)

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.11.2024

ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Πανιώνιος – Ηλιούπολη (15:15 / monobala.gr)

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.11.2024

ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β’ – Παναργειακός (14:00 / monobala.gr)

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Παναχαϊκή (13:00 / monobala.gr)

ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Καλαμάτα – Κηφισιά (15:00 / monobala.gr)

Οι βαθμολογίες στους δύο ομίλους











Η επόμενη (8η) αγωνιστική



Α όμιλος



Διαγόρας-Νίκη Βόλου

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Καμπανιακός

ΠΑΟΚ Β-ΑΕΛ

Ηρακλής-Μακεδονικός

Καβάλα-ΠΑΣ Γιάννινα



Β όμιλος



Αστέρας Β AKTOR-Καλαμάτα

Ηλιούπολη-Χανιά

Παναργειακός-Παναχαϊκή

Κηφισιά-Πανιώνιος

ΑΕΚ Β-Αιγάλεω

