Άρης: Δήλωσε «παρών» για Λαύριο ο Τολιόπουλος - Λίγες οι πιθανότητες του Γουίλις

O Βασίλης Τολιόπουλος προπονήθηκε κανονικά και θα αγωνιστεί για τον Άρη κόντρα στο Λαύριο, ενώ το αντίθετο ισχύει για τον Ντάραλ Γουίλις

Ένα καλό και ένα... κακό νέο έλαβε ο Άρης από την προπόνηση του Σαββάτου (09/03) ενόψει του αγώνα με το Λαύριο για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan GBL (10/03).

Συγκεκριμένα, στο ματς αυτό θα δώσει κανονικά το «παρών» ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος έβγαλε όλη την σημερινή προπόνηση. Κάτι που δείχνει πως έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες στην μέση.

Από την άλλη, ο Ντάραλ Γουίλις εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος όσον αφορά στον αγώνα της Δευτέρας, με τις πιθανότητες να έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά την παρουσία του.

Ο Αμερικανός με κυπριακό διαβατήριο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη σημερινή προπόνηση, έχοντας ακόμα ενοχλήσεις στο γόνατο, κάτι που μάλλον θα τον εμποδίσει να τεθεί στη διάθεση του Νίκου Βετούλα.

Πηγή: sport-fm.gr

