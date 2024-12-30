Πρώτο δείγμα θετικότατο για τον Γουένιεν Γκέιμπριελ στον Παναθηναϊκό. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πρωταθλητών Ευρώπης άφησε με το «καλησπέρα» πολύ καλές εντυπώσεις, αφού στο ματς με την Μπάγερν στο Μόναχο, έδειξε τον λόγο για τον οποίο ο Εργκίν Αταμάν τον όρισε ως «αντί-Λεσόρ».

Ο Νοτιοσουδανός μετά το ματς, έκανε ένα ποστάρισμα στο Instagram, όπου δέχθηκε τη λατρεία των οπαδών του «τριφυλλιού» για την εμφάνισή του στα σχόλια.

Όμως το σχόλιο που ξεχώρισε ήταν αυτό της... Ναόμι Κάμπελ! Η επονομαζόμενη και ως «μαύρη γαζέλα» του μόντελιγκ, σχολίασε κάτω από το ποστάρισμα του Γκέιμπριελ χρησιμοποιώντας τρεις «φωτιές», αντιλαμβανόμενη, πιθανότατα, τη μεγάλη εμφάνιση του νέου σέντερ του Παναθηναϊκού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.