Πανέτοιμος και αυτός, αλλά και ο Παναθηναϊκός γενικότερα για το αυριανό (03/04, 20:00) σημαντικό παιχνίδι με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο δήλωσε ο Κέντρικ Ναν κατά την αναχώρηση της αποστολής της ομάδας.

Ο Αμερικανός γκαρντ δέχθηκε ερώτηση από τους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο, φυσικά, και για το νέο του συμβόλαιο, υπογραμμίζοντας ότι είναι πραγματικά πολύ χαρούμενος για την εξέλιξη αυτή και τονίζοντας ότι είναι μεγάλη του χαρά που θα είναι στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ναι, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε προπονηθεί σκληρά για τα δύο αυτά, τελευταία παιχνίδια, που έχουμε. Θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι, αλλά είμαστε έτοιμοι για να το παίξουμε. Έχουν μία πολύ καλή ομάδα, είχαν και μια εξαιρετική προσθήκη με τον Τάις, που τους δίνει μια διαφορετική δυναμική. Από τη στιγμή που θα παίξουμε με βάση το πλάνο μας, ο Ματίας σίγουρα μας λείπει, αλλά εάν όλοι μας βάλουμε λίγη περισσότερη προσπάθεια, μπορούμε να τα καταφέρουμε», ανέφερε και πρόσθεσε: «Είμαστε σε ένα καλό σημείο. Μιλάμε μεταξύ μας πριν από κάθε ματς, οι προπονήσεις μας πήγαν πολύ καλά. Το να λέμε ότι υπάρχει κούραση ή απουσίες δεν είναι κάτι που πρέπει να το αναφέρουμε και να στεκόμαστε».

Τέλος, απάντησε σε ερώτηση που δέχθηκε για το νέο του συμβόλαιο: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Είμαι χαρούμενος, και αισθάνομαι μεγάλη τιμή. Νιώθω πολύ ωραία, που θα είμαι στην Ελλάδα για τα επόμενα τρία χρόνια».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.