Αποχεραίτησε με ψηλά το κεφάλι το ATP Finals ο Ναδάλ

Μπορεί να είχε ήδη αποκλειστεί από την επόμενη φάση του ΑΤP Finals, ωστόσο ο Ράφα Ναδάλ έκλεισε με νίκη την παρουσία του στο τουρνουά του Τορίνου. Ο Ισπανός τενίστας κέρδισε με 2-0 σετ (7-5, 7-5 σε 1 ώρα και 42 λεπτά) τον Κάσπερ Ρουντ, ο οποίος είχε ούτως ή άλλως εξασφαλίσει την πρωτιά στο green group, και περιμένει τον αντίπαλο του στην επόμενη φάση του τουρνουά.

Στη μοναδική φορά που το σερβίς του πιέστηκε στο πρώτο, ο Ναδάλ βρήκε λύσεις σβήνοντας και τα δύο break-points του Ρουντ, ο οποίος από εκεί και πέρα δεν άγχωσε ξανά τον Ισπανό στο σερβίς. Αντίθετα, στο δωδέκατο γκέιμ ο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης κατάφερε με λαβ γκέιμ να σπάσει το σερβίς του Ρουντ και να κερδίσει το πρώτο σετ.

