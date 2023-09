Μουντομπάσκετ: Ονειρεμένη Λιθουανία, σόκαρε τις ΗΠΑ και πέρασε πρώτη και αήττητη στους «8» (110-104)

Η «λιέτουβα» έκανε μία ονειρεμένη εμφάνιση κόντρα στις ΗΠΑ, τις νίκησε με σκορ 110-104 και πέρασε ως πρώτη και αήττητη στη φάση των «8», αφήνοντας δεύτερη την Team USA. Με αυτόν τον τρόπο, η Λιθουανία θα συγκρουστεί στα προημιτελικά με την Ιταλία , ενώ οι Αμερικανοί θα παίξουν με τη Σερβία!

Η ομάδα του Κάζις Μακσβίτις ξεκίνησε τον αγώνα όσο απίστευτα τον ολοκλήρωσε. Στην πρώτη περίοδο, έκανε ένα επιμέρους 31-12, υποχρεώνοντας τις ΗΠΑ σε ένα από τα χειρότερα δεκάλεπτα στην ιστορία τους. Το «πάρτι» συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με τη Λιθουανία να έχει σε ένα σημείο 9/9 τρίποντα και να κλείνει το ημίχρονο με το υπέρ της 54-37!



Στο δεύτερο μέρος, οι παίκτες της Team USA έβγαλαν την αναμενόμενη αντίδραση και επέστρεψαν στο ματς, μειώνοντας στους 4 τη διαφορά (52-56) και δείχνοντας έτοιμες για την ανατροπή. Παρόλα αυτά η «λιέτουβα» με απρόσμενους ήρωες τους Σεντεκέρσκις, Μπένζιους και Καρινιάουσκας, κατόρθωσαν να αντέξουν στην πίεση και πήραν τελικά μία ιστορική νίκη, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία τους!



Οι νικητές ήταν η επιτομή της ομαδικότητας, με 6 διψήφιους παίκτες. Ο Βάιντας Καρινιάουσκας έκανε το ματς της ζωής του με 15 πόντους (2/2 τρίποντα), ενώ ο Βαλαντσιούνας είχε 12, ο Κουζμίνσκας 14, οι Σεντεκέρσκις, Ντίμσα, Μπραζντέικις από 11 και ο Μπένζιους 10!



Από πλευράς των ΗΠΑ, τα πράγματα ήταν πιο... μονοδιάστατα, αφού ο Άντονι Έντουαρντς έβαλε 35 πόντους, όμως δεν βρήκε ιδιαίτερη βοήθεια από τους συμπαίκτες του, με τον Μπρίτζις να έχει 14 και τον Μπράνσον άλλους τόσους με 7 ασίστ.



Τα δεκάλεπτα: 12-31, 37-54, 65-71, 104-110

This is a basketball movement going on right now.#FIBAWC x #WinForLietuva pic.twitter.com/pJJmFQq3Vm