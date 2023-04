Μπάσκετ - Νάιτζελ Χέιζ: «Υποσχέθηκα στις γάτες μου ότι θα παίξω καλά» - Δείτε βίντεο

Τον λόγο που έπαιξε πολύ καλά απέναντι στην Εφές και ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη μεγάλη νίκη της Φενέρμπαχτσε, αποκάλυψε ο Νάιτζελ Χέιζ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ανέφερε μετά το ντέρμπι ότι είχε δώσει… υπόσχεση στις γάτες του, σε μία συζήτηση που είχαν λίγες ώρες πριν το τζάμπολ.

Μάλιστα, εκείνος και ο Ντισόν Πιερ αγωνίστηκαν και τα 40 λεπτά στο ματς, με τον Δημήτρη Ιτούδη να τους ζητάει δημόσια... συγγνώμη!

Αρχικά, ο Έλληνας κόουτς ερωτήθηκε για το γεγονός ότι ο Αμερικανός έπαιξε και τα 40 λεπτά, απαντώντας ο ίδιος: «Και τα 40 λεπτά; Κακός προπονητής. Θα πρέπει να απολογηθώ και στους δύο (σ.σ. και ο Ντισόν Πιερ έπαιξε 40 λεπτά), που δεν τους έβγαλα έξω».

Στη συνέχεια, ερωτήθηκε ο Χέιζ για τη 40λεπτη συμμετοχή του: «Μίλησα στις γάτες μου το πρωί. Υπάρχουν κάποιες γάτες στον πάνω όροφο, στις οποίες μίλησα. Είχα μία καλή συζήτηση μαζί τους και εκείνες μου είπαν: “Κάνε το καλύτερο που μπορείς Νάιτζελ!”. Εγώ, απάντησα στο… νιαούρισμά τους και τους είπα ότι αυτό θα κάνω…».

Dimitris Itoudis wanted to apologize to Nigel Hayes-Davis for 40 minutes in the game...



It might be too late as Nigel started talking to kittens 🤣 #EuroLeague pic.twitter.com/lbfXl0oB8n