Μπάσκετ: «Βόμβα» στον Παναθηναϊκό - Στα «πράσινα» ο Ματίας Λεσόρ

Σπουδαία κίνηση από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε δικό του τον Ματίας Λεσόρ! Οι «πράσινοι» κατάφεραν να αποσπάσουν την υπογραφή του Γάλλου σέντερ, ανακοινώνοντας την απόκτησή του για δύο χρόνια.

Ο 27χρονος σέντερ προέρχεται από σούπερ σεζόν με την Παρτιζάν, με την οποία έκανε το step up στην καριέρα του, ενώ στους Σέρβους αγωνίστηκε την τελευταία διετία. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε 12.1 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 34 ματς στην Ευρωλίγκα, ενώ μέτρησε 10 πόντους και 4.1 ριμπάουντ ανά αγώνα στην Αδριατική Λίγκα.

Το «τριφύλλι» θα αποτελέσει τον 9ο σταθμό στην καριέρα του Λεσόρ, ο οποίος έχει αγωνιστεί κατά σειρά σε Σαλόν, Ναντέρ, Ερυθρό Αστέρα, Μάλαγα, Μπάγερν Μονάχου, Μονακό, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Παρτιζάν.

Signed on the dotted line ✍



Welcome to our family Mathias Lessort! ☘



Read more: https://t.co/3g4WndvDtA#paobc #panathinaikos pic.twitter.com/711Qtox3W2