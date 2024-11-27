Μπαρτζώκας: «Θα δούμε το απόγευμα στην προπόνηση για Φουρνιέ»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/11) για το Βελιγράδι, καθώς αύριο αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague.



Με την αποστολή των Κυπελλούχων Ελλάδας, ταξίδεψε και ο Εβάν Φουρνιέ, μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η συμμετοχή του Γάλλου θα κριθεί στην τελευταία προπόνηση της ομάδας απόψε.

Αναλυτικά:

Μεταξύ άλλων ο 59χρονος coach, στάθηκε στην ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην «Μπεογκράτσκα Αρίνα», ενώ μίλησε και για τις εμφανίσεις του«Τώρα τον είδα, χθες ήταν στο νοσοκομείο με πρόβλημα στο στομάχι, είναι λίγο ταλαιπωρημένος, θα δούμε πώς θα είναι το απόγευμα που έχουμε προπόνηση».«Είναι ένα δύσκολο περιβάλλον για τον Ολυμπιακό, θα είναι σαν συνέχεια του αγώνα τους με τον Ερυθρό Αστέρα, όπως ξέρετε μας αντιμετωπίζουν σαν ξαδέλφια πάνω-κάτω. Πέρσι κερδίσαμε εκεί σε ένα πολύ δύσκολο ματς, θέλει μεγάλη προσπάθεια, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας, αν μείνουμε στο πλάνο και παίξουμε μαζί, θα έχουμε σοβαρή τύχη να κερδίσουμε».«Δεν έχει σχέση με τα πρόσωπα, θέλουμε να έχουμε δύο, ή ακόμα και τρεις χειριστές στο παρκέ, δεν έχει σημασία ποιος παίζει με ποιον. Ο Βιλντόσα σίγουρα έχει βοηθήσει, παίζει πολύ καλά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι».

