Γίνεται ένας παίκτης που έχει σκοράρει 158 γκολ σε μια ομάδα και είναι ο 7ος σκόρερ στην ιστορία της, να λοιδορείται από τους οπαδούς όπου σταθεί και όπου βρεθεί; Αν νομίζετε πως όχι, ρωτήστε τον Μάικλ Όουεν.

Ο Άγγλος επιθετικός, ο τελευταίος Βρετανός που κατέκτησε τη Χρυσή μπάλα (2001), αποτελεί έναν από τους πιο μισητούς ποδοσφαιριστές στις τάξεις των οπαδών της Λίβερπουλ, οι οποίοι ακόμη δεν του έχουν συγχωρέσει τη μετακίνησή του στη μεγάλη αντίπαλο, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Βέβαια, ο ίδιος ο Όουεν είναι πεπεισμένος πως δεν είναι η παρουσία του στους «κόκκινους διαβόλους» που εξόργισε τους φιλάθλους των «Reds», αλλά η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2004. Υπόθεση που έρχεται και πάλι στο προσκήνιο, λόγω του… καπνού που υπάρχει ανάμεσα στη «Βασίλισσα» και του Αλεξάντερ-Άρνολντ, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2025.

Ο Όουεν επιμένει μέχρι και σήμερα πως ποτέ δεν πίεσε να πάρει μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης και πως η πρόταση της ομάδας του Φλορεντίνο Πέρεθ ήταν έκπληξη και για τον ίδιο. «Η Ρεάλ είναι ένας σύλλογος με τεράστια αίγλη, αλλά ποτέ δεν είχα όνειρο να αγωνιστώ εκεί», αποκάλυψε σε συνέντευξη που έδωσε στην Athletic και συνέχισε: «Όταν έμαθα για το ενδιαφέρον τους, τα συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα. Ήμουν περήφανος πως ένας τόσο μεγάλος σύλλογος ενδιαφερόταν για εμένα. Ήταν ένας πειρασμός. Μίλησα με τον Ράφα Μπετίνεθ και συμφωνήσαμε να πάω για ένα-δύο χρόνια και να επιστρέψω», είπε ο Όουεν.

Κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ, καθώς έναν χρόνο αργότερα και αφού η Λίβερπουλ είχε στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης, μετά από έναν επικό τελικό κόντρα στη Μίλαν, ο Όουεν επέστρεψε στο Νησί, αλλά για λογαριασμό της Νιουκάστλ. Παρότι ο ίδιος κίνησε… θεούς και δαίμονες για να γυρίσει στο Μέρσεϊσάιντ, η πρόταση από τις «καρακάξες» ήταν καλύτερη και η Ρεάλ συμφώνησε να τον παραχωρήσει εκεί.

Ο Όουεν δεν κράτησε την υπόσχεσή του και δεν επέστρεψε ποτέ στη Λίβερπουλ! Πήγε μάλιστα στη μισητή αντίπαλο, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για να κατακτήσει την Πρέμιερ Λιγκ, κάτι που κατάφερε το 2011. Και τώρα προειδοποιεί τον Αλεξάντερ-Άρνολντ να σκεφτεί καλά πριν αποφασίσει τι θα κάνει.

«Δεν είναι έγκλημα να πάει ο Άρνολντ στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά είναι σαν να παίζει... κορώνα-γράμματα». Η αλήθεια είναι πως ο δεξιός μπακ της Λίβερπουλ αν και μόλις 26 ετών, έχει πετύχει με τη φανέλα των «Reds» όσα δεν έχουν καταφέρει θρύλοι του συλλόγου. Έχει κατακτήσει τόσο το Champions League όσο και την Premier League και πλέον βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: Να μείνει στη Λίβερπουλ και να προσθέσει το όνομά του δίπλα σε αυτά των Τζέραρντ, Κίγκαν, Νταλγκλίς και πολλών άλλων ακόμα ή να πάει στην πιο… glamorous ομάδα, όπως την χαρακτηρίζει ο Όουεν, στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε πρόσφατη δήλωσή του, ο Αλεξάντερ-Άρνολντ είπε πως θέλει να γίνει το πρώτο δεξί μπακ στην ιστορία του ποδοσφαίρου που κατακτά χρυσή μπάλα. Κάτι ασυνήθιστο για τους παίκτες της Λίβερπουλ, ειδικά για αυτούς που αποτελούν γέννημα-θρέμμα του συλλόγου, καθώς αποφεύγουν να μιλούν για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κληρονομιά που έχει αφήσει ο Μπιλ Σάνκλι στην πόλη, ο άνθρωπος που ανέβασε την ομάδα από τη Β’ εθνική. Ωστόσο ο Άρνολντ το τόλμησε, δείχνοντας πως βλέπει τον εαυτό του… διαφορετικά.

Ο Όουεν, κάνοντας μια αναδρομή την περίοδο που ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης, θυμάται: «Οι δημοσιογράφοι μπορούσαν να έρθουν να δουν ολόκληρες τις προπονήσεις. Στο τέλος κάναμε σουτ για πλάκα και την επόμενη μέρα οι εφημερίδες είχαν αναλυτικά σε πόσα ευστόχησε ο κάθε παίκτης. Έπρεπε να είσαι καθημερινά σε καλή φόρμα. Δεν υπήρχε στιγμή που μπορούσες να κάνει λάθος γιατί όλοι θα το μάθαιναν».

Η κλεψύδρα για τον Άρνολντ αδειάζει και κάποια στιγμή θα κληθεί να επιλέξει. Θα προτιμήσει να μείνει στη Λίβερπουλ και να γίνει θρύλος της ή θα αναζητήσει τη δόξα μέσω της Ρεάλ Μαδρίτης, ρισκάροντας να κηλιδωθεί το όνομά του στις τάξεις των οπαδών των «Reds», όπως αυτό του Μάικλ Όουεν;

