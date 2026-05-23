Μουντιάλ 2026-Δώνης (Σαουδική Αραβία): «Πιστεύω στις δυνατότητες των παικτών που διαθέτουμε»

Ο Γιώργος Δώνης, νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ομάδας της Σαουδικής Αραβίας εδώ και λίγες εβδομάδες, ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου (23/5) την 30μελή αποστολή της αραβικής ομάδας για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Έλληνας τεχνικός θα «κόψει» 4 ποδοσφαιριστές μέσα στις επόμενες ημέρες με τους Σαουδάραβες να ξεκινούν την προετοιμασία τους στις ΗΠΑ δίνοντας τρεις φιλικούς αγώνες: Εναντίον του Εκουαδόρ στις 30 Μαΐου στο Νιου Τζέρσεϊ, κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο στις 5 Ιουνίου και απέναντι στη Σενεγάλη, στις 9 Ιουνίου στο Τέξας.

«Οι περισσότερες αποφάσεις έχουν πάντα μια θετική και μια λιγότερο θετική πλευρά, όμως ένα από τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία των τελευταίων ετών είναι η παρουσία ξένων παικτών υψηλής ποιότητας στο σαουδαραβικό πρωτάθλημα.

Αυτό βοήθησε τους Σαουδάραβες ποδοσφαιριστές να εξελιχθούν και να ανταγωνιστούν σε υψηλότερο επίπεδο. Το υπάρχον ρόστερ έχει αρκετά λεπτά συμμετοχής με τις ομάδες του και πιστεύω στις δυνατότητες των παικτών που διαθέτουμε.

Αυτό που απαιτείται τώρα είναι δουλειά με πάθος, πίστη στις ικανότητές μας και εφαρμογή των ιδεών του προπονητικού επιτελείου. Δεν θα κάνουμε θαύματα από την αρχή. Χτίζουμε βήμα-βήμα και η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική και να έχει αυτοπεποίθηση μέσα στο γήπεδο».

Η ομάδα του 56χρονου τεχνικού θα αντιμετωπίσει στον 8ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

