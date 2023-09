Μια γεύση από το ΣΕΦ για τη βραδιά… Σπανούλη έδωσε ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ανέβασε μια εικόνα από τις προετοιμασίες της αυριανής βραδιάς αφιερωμένης στον Βασίλη Σπανούλη.

📸 Sneak peek of the preparations for the big night...! #TheNightOfTheLegend7

⁰

🎟️ https://t.co/yxVbs2LU1y

⁰#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/OvSl2nTaRF