Μια ανάσα από τη συμφωνία Μπαρτσελόνα και Μέσι

Ένα βήμα πριν συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα είναι ο Λιονέλ Μέσι! Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από την Καταλονία, οι δυο πλευρές είναι μια ανάσα από το να τα βρουν οριστικά και ο Αργεντινός επιστρέψει πίσω στο… σπίτι του.



Οι «μπλαουγκράνα» θέλουν να υπογράψουν τον Μέσι για δυο χρόνια και να κάνουν τη φιέστα μπροστά σε 105 χιλιάδες φιλάθλους στο Καμπ Νόου. Μάλιστα, τόσο ο Μπουσκέτς, όσο και ο Ζόρντι Άλμπα θα συνεχίσουν στον καταλανικό σύλλογο και θέλουν όλοι οι παίκτες της Μπαρτσελόνα να γίνει αυτή η επιστροφή.



Ο Λιονέλ Μέσι πριν λίγες ημέρες βρισκόταν στη Βαρκελώνη με την οικογένειά του καθώς και μαζί με το δεξί του χέρι και δείπνησε και με τους παλιούς του συμπαίκτες.



🚨🚨✅| BREAKING: FC Barcelona & Leo Messi are about to reach TOTAL AGREEMENT! Everything is almost COMPLETED.@CatalunyaRadio [🎖️] pic.twitter.com/OmJQmts7Ut