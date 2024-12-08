Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Η απελευθέρωση του Πελίστρι στα χέρια του Βιτόρια

Ο Πορτογάλος κόουτς έχει ξεκαθαρίσει ότι προτιμάει τα εξτρέμ του να αγωνίζονται και στην αντίθετη πλευρά, για να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις 

Παναθηναϊκός: Η απελευθέρωση του Πελίστρι στα χέρια του Βιτόρια

Οι «πράσινοι» διαθέτουν ίσως το καλύτερο ρόστερ της τελευταίας δεκαετίας, και αυτό αρχίζει να φαίνεται και στο χορτάρι. Με τον Ρούι Βιτόρια στο τιμόνι της ομάδας, ο Παναθηναϊκός δεν ξεκίνησε καλά τον πρώτο γύρο, παρουσιάζοντας προβλήματα στη δημιουργία και στο σκοράρισμα.

Αυτό αντικατοπτρίζεται και στα νούμερα, αφού η ομάδα έχει σημειώσει μόλις 13 γκολ μέχρι στιγμής.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark