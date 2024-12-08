Παναθηναϊκός: Η απελευθέρωση του Πελίστρι στα χέρια του Βιτόρια

Οι «πράσινοι» διαθέτουν ίσως το καλύτερο ρόστερ της τελευταίας δεκαετίας, και αυτό αρχίζει να φαίνεται και στο χορτάρι. Με τον Ρούι Βιτόρια στο τιμόνι της ομάδας, ο Παναθηναϊκός δεν ξεκίνησε καλά τον πρώτο γύρο, παρουσιάζοντας προβλήματα στη δημιουργία και στο σκοράρισμα.
Αυτό αντικατοπτρίζεται και στα νούμερα, αφού η ομάδα έχει σημειώσει μόλις 13 γκολ μέχρι στιγμής.
