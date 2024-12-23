Λογαριασμός
Μαρούσι: «Δεν παραχωρείται ο Ραντούλιτσα»

Το Μαρούσι έκανε σαφές πως δεν πωλείται ο Μίροσλαβ Ραντούλιτσα, παρά το ενδιαφέρον του Περιστερίου

Μαρούσι: «Δεν παραχωρείται ο Ραντούλιτσα»

Ο πρόεδρος του ΑμαρουσίουΔήμος Στασινόπουλος, έθεσε τέλος στις φήμες περί μεταγραφής του Μίροσλαβ Ραντούλιτσα, ξεκαθαρίζοντας μέσω δήλωσής του στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας ότι ο Σέρβος σέντερ παραμένει στο ρόστερ και δεν πρόκειται να παραχωρηθεί.

Το όνομα του Ραντούλιτσα είχε συνδεθεί με το Περιστέρι, ενώ ο προπονητής του Αμαρουσίου, Φώτης Τακιανός, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιθανής αποχώρησης. Ωστόσο, ο κ. Στασινόπουλος ξεκαθάρισε την κατάσταση, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι ο παίκτης παραμένει αναπόσπαστο μέρος της ομάδας.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αμαρουσίου αναφέρει:

«Με αφορμή τις φήμες που κυκλοφόρησαν και τα σχετικά δημοσιεύματα που αφορούσαν στην πιθανότητα παραχώρησης του Μίροσλαβ Ραντούλιτσα, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896, Δήμος Στασινόπουλος ξεκαθάρισε κατηγορηματικά : "Ο "Μίρο", δεν παραχωρείται. Είναι ένας παίκτης και ένας άνθρωπος που σεβόμαστε για την ιστορία του και αγαπάμε για τον χαρακτήρα του. Αποτελεί ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας μας, η οποία έχει μπροστά της μια μεγάλη προσπάθεια για να πετύχει το στόχο της».
Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μαρούσι Περιστέρι Basket League
