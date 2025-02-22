Ο Παναθηναϊκός θα βρει στο δρόμο του τη Φιορεντίνα για τη φάση των «16» του Conference League, αφού πέρασε το εμπόδιο της Βίκινγκουρ. Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τη φιναλίστ των δύο προηγούμενων τελικό, με τους «Βιόλα» να θέλουν να είναι η τρίτη και… φαρμακερή φορά έτσι ώστε να σηκώσουν την κούπα. Η Gazzetta dello Sport σκιαγραφεί το προφίλ των «πράσινων» ενόψει των αναμετρήσεων με την ομάδα της Φλωρεντίας.

