Λεβαντόφσκι: «Πλησιάζει η στιγμή να αποσυρθώ - Πιθανό να κλείσω την καριέρα μου στη Μπαρτσελόνα»

Μία ακόμη «μαγική» σεζόν διένυσε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που συνέχισε να σκοράρει με υψηλούς ρυθμούς και στη LaLiga, πετυχαίνοντας 23 γκολ σε 34 αγώνες στο ισπανικό πρωτάθλημα.



Ο Πολωνός έχει συμβόλαιο για τρία χρόνια ακόμη με τους «μπλαουγκράνα», παραδέχθηκε όμως ότι ήδη σκέφτεται το γεγονός πως πλησιάζει το τέλος της καριέρας του, την οποία θέλει να κλείσει στην Μπαρτσελόνα.

«Η στιγμή της αποχώρησής μου πλησιάζει και είναι πολύ πιθανό να κλείσω την καριέρα μου στην Μπαρτσελόνα. Εγώ και η οικογένειά μου αισθανόμαστε πολύ όμορφα που βρισκόμαστε εδώ.



Μόνο μετά από το τέλος του συμβολαίου μου θα αρχίσω να ρωτώ τον εαυτό μου για το αν θέλω να συνεχίσω, θέλω να σεβαστώ τους όρους της συνεργασίας μου με την Μπαρτσελόνα», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο «Canal Plus».

