Μια λέξη αρκούσε για να περιγράψει ο Ματίας Λεσόρ τα συναισθήματά του βλέποντας τον Παναθηναϊκό κόντρα στα αμέτρητα προβλήματα να νικά 78-72 τον Ολυμπιακό χθες στο ΟΑΚΑ και να αγκαλιάζει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

«Χαρακτήρας!», έγραψε ο σέντερ από τη Μαρτινίκα αποθεώνοντας τους συμπαίκτες του που αντιπαρήλθαν όχι μόνο τη δική του απουσία, αλλά και αυτές των Μήτογλου, Γκριγκόνις, Αντετοκούνμπο, Μπράουν, καθώς και την απώλεια του Γιούρτσεβεν, ο οποίος θα λείψει 1-2 μήνες με κάταγμα.

