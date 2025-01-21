Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για την απόφαση λήξης της συνεργασίας του με τον πατέρα του όπου παραδέχτηκε πως το έκανε για να τον προστατεύσει.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας φιλοξενήθηκε στο podcast της Καρολίν Γκαρσία και του συντρόφου της «Tennis Insider Club» όπου μίλησε ενδελεχώς για τον πατέρα του με τον οποίο σταμάτησε να συνεργάζεται τον Σεπτέμβριο, με τον ΄ίδιο να παραδέχεται πως αυτή η απόφαση ίσως θα έπρεπε να είχε παρθεί χρόνια νωρίτερα ωστόσο δεν του ήταν εύκολο να «αποσυνδεθεί» από εκείνον καθώς ήταν κάτι που τον πλήγωνε. Η τελική απόφαση όμως ήταν για το καλό του Αποστόλου, όπως είπε ο Στέφανος, αφού είχε υπερβολίκο στρες και κατά συνέπεια ήταν λιγότερο αποδοτικός και κατέληγε να υποφέρει.

Αναλυτικά:

«Δε νομίζω ότι θα τα κατάφερνα χωρίς τον πατέρα μου, ήταν εκεί για μένα κάθε μέρα, ως πατέρας και ως προπονητής, μου έδινε συμβουλές και με βοηθούσε κάθε μέρα.

Ήταν εκεί από την αρχή. Είχαμε έντονες στιγμές, αλλά αυτό είναι το φυσιολογικό, δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς. Ήταν πάντα εκεί για μένα και είναι ένας πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, μου έδειχνε πάντα τον τρόπο, πως θα έπρεπε να το κάνω. Είναι ένας άνδρας με τιμή και όταν έκανε λάθος το παραδεχόταν και ερχόταν και μου το έλεγε.

Αποφάσισα να σταματήσω τη συνεργασία μας γιατί έβλεπα ότι πολλά πράγματα άρχισαν να τον κουράζουν, δεν είχε τα ίδια επίπεδα ενέργειας. Ίσως και να έκανε συχνότερα λάθη από το συνηθισμένο. Και σκεφτόμουν ότι ίσως έπρεπε χρόνια πριν να πάρω τον δικό μου δρόμο, αλλά μου ήταν δύσκολο να αποσυνδεθώ από τον πατέρα μου που είχε κάνει τόσα πολλά για μένα. Στην τελική, ήταν εκείνος που έφερε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα στη ζωή μου και το να τον απομακρύνω θα ήταν κάτι που θα τον πλήγωνε.

Από τον Σεπτέμβριο που αποφάσισα να σταματήσω τη συνεργασία μας, είμαστε σε επαφή, μιλάμε και τον χρειάζομαι για πατέρα μου, γιατί νομίζω πως με τη σχέση μας μέσα στο τένις τα πράγματα μπερδεύτηκαν και έχασα αυτή την αξία του πατέρα που θα ήθελα να έχω στην προσωπική μου ζωή. Είχα μια πιο συναλλακτική αίσθηση όταν βρισκόμουν με τον πατέρα μου, τον είχα συνδέσει περισσότερο με το τένις στο μυαλό μου. Αυτό με αναστάτωσε τα τελευταία χρόνια, γιατί πάντα χρειαζόμουν τον πατέρα μου στο πλευρό μου, αλλά όπως τον θυμάμαι στα 12 μου χρόνια. Με πληγώνει να τον βλέπω γύρω μου στρεσαρισμένο, να τον βλέπω να υποφέρει. Κι αυτός είναι ένας λόγος που τον άφησα να φύγει, γιατί με την προσωπικότητά του δεν θα παραδεχόταν ποτέ ότι υπέφερε ή ότι δεν αισθανόταν καλά. Και αν δεν το κάνει, θα πρέπει να το κάνω εγώ γι’ αυτόν. Στο τέλος της ημέρας, είναι κάτι που έκανα για το δικό του καλό και για να τον προστατεύσω.

Πιστεύω πως ακόμα μέχρι σήμερα είναι πληγωμένος, αλλά δεν τον κατηγορώ, τον καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι χρειάζεται χρόνο και γι’ αυτό προσπάθησα να το πάω με το μαλακό. Μιλάμε, αλλά δεν μιλάμε κάθε μέρα, αυτό μπορεί να έδειχνε ότι είμαι απελπισμένος και τον χρειάζομαι πίσω. Προσπαθώ να το κάνω με έναν υγιή τρόπο και τον θέλω να είναι δίπλα στον Στέφανο, όχι στον παίκτη Στέφανο.»

Τέλος, ενέκρινε και τον τρόπο του Ιβάν Λιούμπισιτς, που όπως του εξήγησαν η Γκαρσία και ο σύντροφός της, έχει μείνει εντελώς εκτός από τις προπονήσεις του παιδιού του και το συμβουλεύει μόνο όταν εκείνο ζητά την παραίνεση του: «Κάνει αυτό ακριβώς που πρέπει να κάνει κάθε γονιός.»

