Έτοιμος να πιάσει μία ακόμη κορυφή στη σπουδαία και τεράστια καριέρα του στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (04/03, 05:30) οι Λος Άντζελες Λέικερς υποδέχονται τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς με τον «Βασιλιά» να χρειάζεται πλέον μόλις 11 καλάθια για να ξεπεράσει τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ στην κορυφή της σχετικής λίστας με τα περισσότερα εύστοχα σουτ στη λίγκα!

MILESTONE KING: LeBron James is on the verge of becoming the NBA’s all-time leader in career field goals made. Entering the Los Angeles Lakers’ matchup against the New Orleans Pelicans tonight (10:30 p.m. ET, NBA League Pass), he needs 11 field goals to break Kareem… pic.twitter.com/Xg6XgYfoqu — NBA (@NBA) March 3, 2026

Συγκεκριμένα, ο 41χρονος σούπερ σταρ που έχει κατέχει ήδη το ρεκόρ του NBA για τους περισσότερους πόντους, έχει μέχρι στιγμής 15.827 εύστοχα σουτ στα μαγικά παρκέ της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη σε σύνολο 1.604 αγώνων της κανονικές περιόδου, με τον 78 πλέον θρυλικό σέντερ να ολοκληρώνει την καριέρα του με 15.837.



Αναλυτικά η κορυφαία δεκάδα:

1. Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ 15.837

2. ΛεΜπρόν Τζέιμς 15.827

3. Καρλ Μαλόουν 13.528

4. Γουίλτ Τσάμπερλεϊν 12.681

5. Μάικλ Τζόρνταν 12.192

6. Κόμπι Μπράιαντ 11.719

7. Σακίλ Ο' Νιλ 11.330

8. Ντιρκ Νοβίτσκι 11.169

9. Κέβιν Ντουράντ 11.067

10. Έλβιν Χέις 10.976

