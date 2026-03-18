Κλικ από την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για Σεβίλλη - Το βίντεο του sport-fm.gr

Αναχώρησε για Ισπανία ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» πέταξε το πρωί της Τετάρτης με προορισμό τη Σεβίλλη, ενόψει της ρεβάνς με την Μπέτις για τους «16» του Europa League. Οι «πράσινοι» θα κληθούν να προστατέψουν το υπέρ τους 1-0 του ΟΑΚΑ ώστε να βρεθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η αποστολή: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Δείτε το video του sport-fm.gr από το αεροδρόμιο:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.