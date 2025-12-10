Η τριπλή, ελληνική μάχη της Πέμπτης (11/12) είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Τριπλή ελληνική παρουσία στα ευρωπαϊκά Κύπελλα ποδοσφαίρου έχουμε αύριο, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, με τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση των τριών κρίσιμων αναμετρήσεων.

Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από τις 19:45, με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να ρίχνονται ταυτόχρονα στη μάχη. Για την 5η αγωνιστική του Conference League η Ένωση αντιμετωπίζει την Σάμσουνσπορ στην Τουρκία και παράλληλα οι Θεσσαλονικείς αγωνίζονται και αυτοί εκτός έδρας, κόντρα στη Λουντογκόρετς, στο πλαίσιο της 6ης στροφής του Europa. Τις προσπάθειες των παικτών των Μάρκο Νίκολιτς και Ρασβάν Λουτσέσκου μεταφέρουν οι Γιώργος Μαραθιανός και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.

Επίσης, για το Europa League στις 22:00 είναι η ώρα του Παναθηναϊκού, ο οποίος υποδέχεται την Βικτόρια Πλζεν, με μοναδικό στόχο τη νίκη. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Διονύσης Δεσύλλας.

Μετά το τέλος των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ο λόγος περνά στους ακροατές, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Σάμσουνσπορ-ΑΕΚ, Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



