Η Σομαλία απολογήθηκε για αθλήτρια που έτρεξε με... βύσμα και τερμάτισε τα 100μ. σε 21 δευτερόλεπτα

Το ρεκόρ στα 100 μέτρα γυναικών στον στίβο είναι 10,49 δευτερόλεπτα, συνεπώς το να κάνεις διπλάσιο χρόνο (21,81'' για τη ακρίβεια) στη συγκεκριμένη απόσταση σε διεθνείς αγώνες δεν το λες και ιδανικό...

Τόσο χρόνο χρειάστηκε για να τερματίσει η Σομαλή Νάσρα Αμπουκάρ Αλί, η εμφάνιση της οποίας ανάγκασε την κυβέρνηση της χώρας να απολογηθεί!

Η Αφρικανή αθλήτρια εμφανίστηκε σε διεθνείς πανεπιστημιακούς αγώνες στην Κίνα εντελώς απροπόνητη, με το βίντεο να προκαλεί... αμηχανία.

Ο υπουργός Αθλητισμού της χώρας ανέφερε πως «η Αλί εκπροσώπησε τον εαυτό της και όχι τη χώρα μας», με ένα στέλεχος του υπουργείου να τίθεται σε διαθεσιμότητα καθώς η παρουσία της Αλί στους αγώνες φέρεται να αποτελεί αποτέλεσμα... βύσματος.

«Είναι ανιψιά του διευθυντή της Ομοσπονδίας Στίβου» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, με το σενάριο να μην δείχνει και τόσο απίθανο να ισχύει...

Somalia’s sports minister has apologised after a video of an ‘untrained’ Somali runner jogging down the track for a 100m race at an international competition went viral.



One of Somalia’s top athletics bosses has been suspended for ‘nepotism’ 👇 pic.twitter.com/oBtEH1yfJq