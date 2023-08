ΑΕΚ: Προφορική συμφωνία με την Έλτσε για τον Πόνσε

Τα κιτρινόμαυρα της ΑΕΚ προβάρει ξανά ο Εζέκιελ Πόνσε! Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο πυροδότησε… βόμβα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (03/08), καθώς έγραψε στο Twitter πως η «Ένωση» είναι κοντά σε συμφωνία με την Έλτσε για τη μεταγραφή του Αργεντινού επιθετικού!

Λίγο αργότερα, λοιπόν, από την πλευρά των «κιτρινόμαυρων» επιβεβαιώθηκε πως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις! Από την ΑΕΚ τονίζουν χαρακτηριστικά πως μιλάμε, πλέον, για «σχεδόν προφορική συμφωνία» και την Παρασκευή (04/08) θα μπει η υπόθεση στην τελική ευθεία. Ακόμη δεν έχει τελειώσει οριστικά, αλλά όλα δείχνουν ότι ο Πόνσε θα επιστρέψει στην Ελλάδα και την ΑΕΚ, τη φανέλα της οποίας φόρεσε, θυμίζουμε, τη σεζόν 2018-19 με τη μορφή δανεισμού από τη Ρόμα.

Να σημειωθεί πως ο 26χρονος με ιταλικό διαβατήριο, που αγόρασε πέρυσι αντί 4,5 εκατ. ευρώ από τη Σπαρτάκ η Έλτσε, όλα δείχνουν ότι θα κοστίσει τόσα, περίπου και στην «Ένωση», προκειμένου να τον κάνει δικό της!

Τη σεζόν 2018-19, ο Λατινοαμερικανός έπαιξε σε 43 ματς, πέτυχε 21 γκολ και μοίρασε 5 ασίστ. Η ΑΕΚ ήθελε να τον κρατήσει, προφανώς, και τότε, αλλά εκείνος επέλεξε το μεγάλο συμβόλαιο της Σπαρτάκ Μόσχας, που έδωσε 3 εκατ. ευρώ στη Ρόμα και τον απέκτησε, πληρώνοντάς τον με σχεδόν 2,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο! Στη ρωσική ομάδα είχε 73 ματς, 23 γκολ και 5 ασίστ πριν φύγει δανεικός πρώτα τον Γενάρη του 2022 και το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου μόνιμα για την Έλτσε.

Εκεί, σε 36 ματς, είχε 6 γκολ και 1 ασίστ. Η Έλτσε υποβιβάστηκε -ως τελευταία- και ο Πόνσε δεν ήθελε να συνεχίσει στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, με την ΑΕΚ να το εκμεταλλεύεται αυτό, φέρνοντας, όπως όλα δείχνουν, τον Αργεντινό γκολτζή στην OPAP Arena!

Θυμίζουμε, το όνομα του Πόνσε είχε «παίξει» και πέρυσι για την ΑΕΚ (φέτος ακούστηκε και για τον ΠΑΟΚ), με το sport-fm.gr να αναλύει τότε τα δεδομένα γύρω από το «τανκ», που αποκτήθηκε ως αντί-Αραούχο το 2018 και πλέον φάνταζε ιδανικό να συνεργαστούν στην «Ένωση»! Κάτι, που αναμένεται να συμβεί φέτος…

AEK Athens are closing in on deal to sign Argentine striker Ezequiel Ponce from Elche 🇦🇷🇬🇷 #transfers



Deal being finalised between the two clubs. pic.twitter.com/Rln0TysqXb