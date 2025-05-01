Μπήκε ως επενδυτής με την INEOS, ώστε να γίνει… συμπαίκτης των Αμερικανών. Έκανε πολλά, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σχόλια κυρίως για τις απολύσεις και τον τρόπο που προσπάθησε να συμμαζέψει τα οικονομικά και τώρα… φουλάρει για την εξαγορά όλων των μετοχών.

Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θέλει να γίνει το απόλυτο αφεντικό των «κόκκινων διαβόλων», παίρνοντας στην κατοχή του και τις μετοχές των Γκλέιζερς.

Μάλιστα, εμφανίζεται διατεθειμένος να πουλήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Νις για να βρει κι από εκεί το… κομπόδεμα που θα τον βοηθήσει να πετύχει τον μεγάλο του στόχο.

