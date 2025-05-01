Μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό των Λέικερς από τους Τίμπεργουλβς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έκανε αινιγματικές δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

«Θα κάτσω κάτω και θα συζητήσω με την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου, τον κύκλο των ανθρώπων, που εμπιστεύομαι, και θα δω τι θα συμβεί. Μετά θα έχω και μία συζήτηση με τον εαυτό μου για το πόσο ακόμη θέλω να αγωνίζομαι.

Η αλήθεια είναι ότι αυτήν τη στιγμή δεν έχω μια απάντηση. Για να είμαι ειλικρινής, έχω πολλά πράγματα να σκεφτώ για εμένα. Δεν ξέρω πώς θα είναι το ρόστερ της ομάδας. Δεν ξέρω για να είμαι ειλικρινής σε τι φάση είμαι», ανέφερε αναλυτικά ο «βασιλιάς», προκαλώντας φυσικά πολλές συζητήσεις για το αν ολοκληρώθηκε η καριέρα του στη λίγκα.

Φαίνεται, ωστόσο, πως ακόμη δεν ήρθε αυτή η ώρα. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο έγκριτος δημοσιογράφος του ΝΒΑ, Σαμς Χαράνια, ο οποίος παρουσίασε τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα παίξει για τουλάχιστον έναν χρόνο ακόμη στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Όπως τονίζει το εν λόγω ρεπορτάζ, ο «βασιλιάς» επιθυμεί να προλάβει την παρουσία του άλλου γιου του, Μπράις Τζέιμς, στο NBA, με τον νεαρό να αναμένεται να ενταχθεί στο Draft του 2026. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη ο ένας γιος του ΛεΜπρόν, ο Μπρόνι, αγωνίζεται στη λίγκα, και μάλιστα έπαιξε μερικά παιχνίδια στους Λέικερς, την ομάδα του πατέρα του.

Παράλληλα, ο Χαράνια αναφέρει πως ο ΛεΜπρόν έχει στα χέρια του οψιόν επέκτασης συνεργασίας με τους Λέικερς για άλλον έναν χρόνο, και αν την ενεργοποιήσει, θα λάβει 54 εκατομμύρια δολάρια, κάτι που αναμένεται να κάνει. Aυτός ο συνδυασμός οικογενειακών και... οικονομικών συγκυριών, μοιάζει ικανός να τον κρατήσει για λίγο ακόμη στη λίγκα.

