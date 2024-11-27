Καυτό διήμερο Euroleague με τους «αιώνιους» να έχουν δύσκολες αποστολές και τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 να τους δίνει ασίστ για τη νίκη!

Την Πέμπτη (28/11) ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα ταξιδεύει στην καυτή «Μπεογκράτσκα Αρένα» για να αντιμετωπίσει την Παρτίζαν στις 21:30. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει ανεβασμένη ψυχολογία μετά την επικράτηση στον «εμφύλιο» με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά οι Πειραιώτες θέλουν να επιστρέψουν από το Βελιγράδι με την 7η σερί νίκη στη διοργάνωση. Στην περιγραφή ο απεσταλμένος μας, Νίκος Ζέρβας

Την Παρασκευή (29/11) τα βλέμματα στρέφονται στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR φιλοξενεί την Μονακό στις 21:15, με έναν και μοναδικό στόχο. Να αφήσουν πίσω τους την ήττα στη «Ζαλγκίριο Αρένα» και να επιστρέψουν στις επιτυχίες, κάμπτοντας την αντίσταση της ομάδας του Πριγκιπάτου. Μεταδίδει ο Γιώργος Πετρίδης.

Παρτίζαν-Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-Μονακό. Απολαύστε ακόμη δύο μεγάλα παιχνίδια Euroleague στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

