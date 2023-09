Στο στόχαστρο της αστυνομίας για εμπλοκή σε στημένους αγώνες στο Καμερούν ο Ετό

Νέα μπλεξίματα για τον Σαμουέλ Ετό, που βρίσκεται -για μια ακόμη φορά- στο επίκεντρο της προσοχής στο Καμερούν για τους λάθος λόγους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Guardian, ο άλλοτε σπουδαίος επιθετικός των Μπαρτσελόνα και Ίντερ βρίσκεται στο στόχαστρο της αστυνομίας που διεξάγει έρευνες για συμμετοχή του σε στημένους αγώνες.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Καμερούν φέρεται να είχε στήσει αναμέτρηση της δεύτερης κατηγορίας, προκειμένου να ανέβει στην πρώτη η Βικτόρια Γιουνάιτεντ.

Ο Ετό διέψευσε τα όσα του προσάπτουν, ενώ μέσα στο ρεπορτάζ υπογραμμίζεται ότι οι έρευνες θα επικεντρωθούν και σε ευρύτερες κατηγορίες για διαφθορά εντός της Ομοσπονδίας από τον 42χρονο.

