Επιστρέφει δριμύτερος μετά τη διακοπή: Το εντυπωσιακό 5/6 του Παναθηναϊκού με Γιοβάνοβιτς στον πάγκο Αθλητικά 16:35, 15.09.2023

Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Αγρίνιο μετρώντας το εντυπωσιακό 5/6, όντας μάλιστα αήττητος επί των ημερών Γιοβάνοβιτς, σε ματς μετά την διακοπή του πρωταθλήματος και το sport-fm.gr κάνει τον απολογισμό.