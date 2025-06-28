Επίσημο: Τσιριβέγια διετίας στον Παναθηναϊκό

Τη μεταγραφή του Πέδρο Τσιριβέγια ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός! Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν τον Ισπανό χαφ, ο οποίος πέρασε από ιατρικά και εργομετρικά και στη συνέχεια έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.



Πρόκειται για διετή συνεργασία με τον Τσιριβέγια, ο οποίος αποτελεί την τρίτη απόκτηση του «τριφυλλιού» μετά τους Αχμέντ Τουμπά και Γιώργο Κυριακόπουλο.



Ασφαλώς, ο 28χρονος μέσος πόζαρε και με τα πράσινα μετά την υπογραφή του συμβολαίου του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Πέδρο Τσιριβέγια με μετεγγραφή από τη γαλλική Ναντ! Ο 28χρονος Ισπανός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και αποτελεί την τρίτη προσθήκη στο ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου.



Ο Πέδρο Τσιριβέγια γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1997 στη Βαλένθια της Ισπανίας. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην ακαδημία της Βαλένθια και ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη θέση του αμυντικού χαφ και αρχηγός της Κ17 της εθνικής Ισπανίας, εντοπίστηκε έγκαιρα από τους σκάουτερ της Λίβερπουλ. Οι «Reds» δαπάνησαν 2,3 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν στα 16 του χρόνια. Ο Τσιριβέγια έπαιξε στην Κ18 και στην Κ21 της Λίβερπουλ, προτού έρθει η επιβράβευση με το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα τον Σεπτέμβριο του 2015 και μάλιστα σε ματς του Europa League απέναντι στη Μπορντό! Ο Ισπανός μέσος διατηρήθηκε στην πρώτη ομάδα και βρήκε συμμετοχές στο Κύπελλο Αγγλίας έως ότου την Πρωτομαγιά του 2016 πάρει «το βάπτισμα του πυρός» στην Premier League στον αγώνα Σουόνσι – Λίβερπουλ.



Η πρώτη αλλαγή κεφαλαίου ήρθε τον Ιανουάριο του 2017 όταν παραχωρήθηκε δανεικός στην ολλανδική Γκόου Αχέντ Ιγκλς, όπου αγωνίστηκε ως βασικός σχεδόν σε όλα τα ματς. Την περίοδο 2017-18 παρέμεινε στην Ολλανδία, παίζοντας και πάλι βασικός στη Βίλεμ. Το καλοκαίρι του 2018 επέστρεψε στη Λίβερπουλ και τον Ιανουάριο παραχωρήθηκε δανεικός στην Εξτρεμαδούρα δίχως όμως να αγωνιστεί καθώς ο δανεισμός του δεν δηλώθηκε εγκαίρως στην ομοσπονδία. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε τις προπονήσεις με τον ισπανικό σύλλογο. Η σεζόν 2019-20 αποτέλεσε την τελευταία του στη Λίβερπουλ, με την οποία αγωνίστηκε σε κάποια παιχνίδια σε Λιγκ Καπ και Κύπελλο Αγγλίας.



Το 2020 έμεινε ελεύθερος και η γαλλική Ναντ δεν έχασε την ευκαιρία, αποκτώντας τον. Η εμπιστοσύνη που του έδειξαν από την πρώτη στιγμή ήταν ικανή για να του δώσει την κατάλληλη ώθηση. Βασικός από την πρώτη… ημέρα που έφτασε στη γαλλική πόλη, παρέμεινε μία πενταετία στη Ναντ, καταγράφοντας 173 συμμετοχές, 4 γκολ και 9 ασίστ, ενώ κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας το 2022. Τα τελευταία χρόνια ο Τσιριβέγια είχε το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Ναντ, στοιχείο ενδεικτικό της ποδοσφαιρικής του προσωπικότητας.

Καλωσορίζουμε τον Πέδρο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!

