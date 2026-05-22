EuroLeague: Ο Ολυμπιακός στον τελικό του Final Four

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Φενέρμπαχτσε στο κατάμεστο Telekom Center και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας της Κυριακής.

Οι ερυθρόλευκοι θα διεκδικήσουν την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία τους.

Κορυφαίοι παίκτες στην αναμέτρηση ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Άλεκ Πίτερς, με τους 10.000 οπαδούς να ενισχύουν την ομάδα.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μία άξια νίκη στο κατάμεστο Telekom Center στην Αθήνα και κλείδωσε θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Θα διεκδικήσει την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του.Ρεπορτάζ DW, Aθήνα



Σε ένα γιορτινό, κατάμεστο Telekom Center ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, κλείνοντας θέση για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (21:00), όπου οι ερυθρόλευκοι θα διεκδικήσουν την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας τους.

Πηγή: Deutsche Welle

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Άλεκ Πίτερς σε κέφια και τους 10.000 οπαδούς του να φωνάζουν το δικό τους βροντερό παρών, ο Ολυμπιακός κατάφερε να διαχειριστεί το άγχος και την πίεση, να βρει κρίσιμα σουτ και τελικά να επικρατήσει με σχετική άνεση απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.Δεν έχασε το προβάδισμα ποτέΣτην πρώτη περίοδο οι δύο ομάδες εμφανίστηκαν μάλλον αγχωμένες στο γήπεδο, με σειρά άστοχων επιθέσεων. Κεφάλι στο σκορ πήρε ο Ολυμπιακός με δίποντο του Γουόκαπ και με δύο σημαντικά τρίποντα του Ντόρσεϊ έχτισε σταδιακά ένα σερί 12-0, με τη Φενέρ να πετυχαίνει το πρώτο της καλάθι μόλις στα 03:02. Χάρη στην εξαιρετική άμυνα των ερυθρολεύκων οι Τούρκοι έμειναν άποντοι και κατά τα πρώτα έξι λεπτά της δεύτερης περιόδου, με το ημίχρονο να λήγει τελικά στο 33-24 υπέρ του Ολυμπιακού.Στο δεύτερο ημίχρονο η Φενέρ βρέθηκε στο -20, ωστόσο κατάφερε να μειώσει και πάλι τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα, με σπουδαία εμφάνιση των Χόρτον-Τάκερ και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Η ομάδα του κόουτς Μπαρτζώκα ωστόσο διαχειρίστηκε τη μείωση του προβαδίσματός της, το ξαναέχτισε βήμα-βήμα και επιβλήθηκε με το τελικό 79-61.Προβλήματα με τα εισιτήριαΛίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα πάντως επικρατούσε μία κάποια ανησυχία στις τάξεις των φιλάθλων, καθώς πολλοί εξ αυτών δεν είχαν ακόμη λάβει το e-mail της διοργανώτριας αρχής και δεν μπορούσαν να έρθουν στο γήπεδο. Σύντομα όμως το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και όλα κύλησαν ομαλά. Δεδομένων και των δρακόντειων μέτρων ασφαλείας, δεν παρους9ιάστηκε κανένα πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, παρά το γεγονός κιόλας ότι σε διάφορα τμήματα του γηπέδου καθόντουσαν δίπλα-δίπλα οπαδοί και των δύο ομάδων, Έλληνες και Τούρκοι.Τέτοιες όμορφες εικόνες πάντως αναμένεται να είναι λιγότερες την Κυριακή, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι περισσότεροι οπαδοί της Φενέρ θα προτιμήσουν να πουλήσουν το εισιτήριό τους και είτε να συνεχίσουν τις διακοπές τους στην Αθήνα είτε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους – φέτος άλλωστε δεν προβλέπεται πλέον μικρός τελικός ανάμεσα στους δύο ηττημένους των ημιτελικών.Σε κάθε περίπτωση το T-Center θα είναι κατάμεστο και την Κυριακή. Τα εισιτήρια είναι ελάχιστα, γεγονός που αντανακλάται και στις τιμές τους, οι οποίες ως επί το πλείστον ξεπερνούν τις 2.000 ευρώ στις πλατφόρμες μεταπώλησης.Ραντεβού με την ιστορίαΣτην πέμπτη σερί παρουσία τους σε Final Four οι ερυθρόλευκοι δείχνουν περισσότερο πεινασμένοι από ποτέ, όσο και ικανοί να διαχειριστούν τα εμπόδια που εμφανίζονται στον δρόμο τους, τόσο από αμιγώς αγωνιστικής όσο και από ψυχολογικής άποψης.Το κατά πόσο θα καταφέρουν φέτος να φέρουν εις πέρας το έργο τους μένει να φανεί το βράδυ της Κυριακής.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.