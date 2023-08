Έγινε το «μπαμ»: Κατ' αρχήν προφορική συμφωνία του Βλαχοδήμου με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Σάρκα και οστά φαίνεται ότι παίρνει η μετακίνηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το γερμανικό «Sky Sports» και μεταφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος Φλόριαν Πλάτενμπεργκ, ο τερματοφύλακας της Εθνικής μας ομάδας, βρίσκεται προ των πυλών του «Όλντ Τράφορντ» καθώς συμφώνησε προφορικά με την ομάδα του Έρικ Τεν Χάαχ!

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος αποτελεί διακαή «πόθο» του Ολλανδού τεχνικού, με τη Γιουνάιτεντ να είναι διατεθειμένη να προσφέρει στην Μπενφίκα ένα ποσό κοντά στα 15 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει μέχρι το 2028!

Θυμίζουμε ότι η Γιουνάιτεντ, φαίνεται να έχει προχωρήσει για την υπόθεση του Τούρκου τερματοφύλακα της Φενέρμπαχτσε, Αλτάι Μπαγιντίρ, ο οποίος πέρασε εξετάσεις στην Αθήνα, ωστόσο το δημοσίευμα έρχεται να ανατρέψει τα πάντα αναφορικά με το backup του Αντρέ Ονάνα!

❗️🆕: Understand that Odysseas #Vlachodimos has received an official offer from ManUtd. He could sign a contract until 2028.



➡️ It’s a verbal agreement in principle

➡️ Price valuation: Around €15m.



Ten Hag wants him but there’s no final decision as Altay #Bayindir is also… pic.twitter.com/9l0fd8X7aC