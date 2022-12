Αθώος για την υπόθεση της μεταγραφής του στην Μπαρτσελόνα ο Νεϊμάρ

Έχουν περάσει πάνω από εννέα χρόνια από τότε που η Νεϊμάρ είχε πάρει μεταγραφή από τη Σάντος στην Μπαρτσελόνα, ωστόσο μόλις σήμερα έκλεισε η υπόθεση απάτης που αφορούσε το deal.

Η ισπανική δικαιοσύνη απάλλαξε τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους, με την υπόθεση να κλείνει οριστικά.

Όλα είχαν ξεκινήσει από την εταιρεία DIS, που είχε ποσοστό των δικαιωμάτων του παίκτη όταν εκείνος αγωνιζόταν ακόμα στη Σάντος και σύμφωνα με την οποία είχε χάσει μεγάλο ποσό εξαιτίας παρατυπιών στο deal.

Ήδη από τον Οκτώβριο ο εισαγγελέας της Βαρκελώνης είχε ζητήσει να μπει στο αρχείο η υπόθεση καθώς «δεν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη παρανομίας», ωστόσο μόλις τώρα είχαμε το οριστικό τέλος.

BREAKING: Neymar has been acquitted by spanish court in fraud and corruption trial relating to the Brazilian's transfer from Santos to Barcelona in 2013. pic.twitter.com/pBjORtH3na