Αντίπαλος του Τσιτσιπά στο Χάλε ο Στρουφ

Τον Γιαν Λέναρντ Στρουφ θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον γύρο των «16» του Χάλε.

Ο Γερμανός, νούμερο 41 της παγκόσμιας κατάταξης, απέκλεισε δύσκολα τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι (Νο 34) με 6-7(2), 7-5, 7-6(10).

Ο «Στεφ» μετρά τέσσερις νίκες σε επτά αναμετρήσεις με τον προσεχή του αντίπαλο. Στη μοναδική τους αναμέτρηση φέτος, στην πρεμιέρα του Τσιτσιπά στη Ρώμη, ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε οριακά με 6-7 (1), 6-4, 6-4, ενώ στο χορτάρι θα είναι ο πρώτος τους αγώνας.

