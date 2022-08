Άντεξε ο Τσιτσιπάς και προκρίθηκε στους «4» του Σινσινάτι! - Δείτε βίντεο

Την εντυπωσιακή πορεία που κάνει (ταυτόχρονα σε απλό και διπλό) συνεχίζει στο Σινσινάτι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και καθήλωσε τον Τζον Ίσνερ με 7-6(5), 5-7, 6-3, τσεκάροντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Waving that magic wand 🪄@steftsitsipas with a touch of class half-volley at #CincyTennis pic.twitter.com/toTy1HvTsm