Βρέθηκε η χρυσή τομή: «Η Γαλατασαράι έλυσε το συμβόλαιο του Ολιβέιρα, πάει στον Ολυμπιακό»

Παρελθόν αποτελεί για τη Γαλατάσαραϊ ο Σέρτζιο Ολιβέιρα, όπως γράφει ο Γιαγκίζ Σαμπουνκουόγλου στο X για λογαριασμό του «Sports Digitale». Συγκεκριμένα, ο έγκυρος Τούρκος ρεπόρτερ αναφέρει πως «η Γαλατάσαραϊ έλυσε το συμβόλαιο του Ολιβέιρα. Ο ποδοσφαιριστής πήγε στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις».

Η σελίδα «Webaslan» μεταφέρει την είδηση, εξάλλου, που έδωσε νωρίτερα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος, πως ο παίκτης είναι στην Ελλάδα, και αναδημοσιεύονται οι πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο για συμβόλαιο για 2+1 ετών.

🚨 Galatasaray, Sergio Oliveira'nın sözleşmesini feshetti. Oyuncu sağlık kontrolü için Atina'ya gitti! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 4, 2024

Από την πλευρά του, ο Ερτάν Σουζγκούν «τελειώνει» το θέμα, που είχε δημιουργηθεί νωρίτερα, με τον Ολυμπιακό να προσθέτει στο ρόστερ του τον Πορτογάλο μέσο, όπως τονίζει!

Ertan Süzgün: "Olympiakos, Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı. Fesih." pic.twitter.com/oTqHm9Lr6V — Galatasaray ultraslan (@km58333) September 4, 2024

Νωρίτερα, θυμίζουμε, ο Τούρκος δημοσιογράφος του «Ajans 1905 (μτφ. Πρακτορείο 1905)» Καντίρ Τσετιντσαλί ανέφερε πως ο Πορτογάλος χαφ επιβεβαίωσε τη συμφωνία του με τους Πειραιώτες, ωστόσο επικαλείται δήλωσή του σύμφωνα με την οποία η Γαλατάσαραϊ δεν στέλνει τα έγγραφά του!

Σχολίασε, μάλιστα, πως πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη, αφού η Γαλατάσαραϊ ήθελε να ξεφορτωθεί τον Ολιβέιρα και τώρα δυσκολεύει την αποχώρησή του.

Ο Καντίρ Τσετιντσαλί πρόσθεσε πως «ο Σέρτζιο Ολιβέιρα έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, αλλά θέλει 5,8 εκατ. ευρώ από το διετές συμβόλαιό του με τη Γαλατάσαραϊ. Η ομάδα το δέχθηκε, αλλά ο παίκτης τηρεί αυστηρή στάση στους όρους πληρωμής. Αν καθυστερήσει μία δόση, έχουν επιπλέον απαιτήσεις. Για αυτό η μεταγραφή δεν έχει γίνει ακόμα».

Φαίνεται, ωστόσο, όπως προαναφέραμε, ότι βρέθηκε η χρυσή τομή και η μεταγραφή του Ολιβέιρα στον Ολυμπιακό θα προχωρήσει κανονικά.

