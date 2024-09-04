Λογαριασμός
Βρέθηκε η χρυσή τομή: «Η Γαλατασαράι έλυσε το συμβόλαιο του Ολιβέιρα, πάει στον Ολυμπιακό»

Οι τελευταίες πληροφορίες από την Τουρκία σχετικά με τη μεταγραφή του Σέρτζιο Ολιβέιρα στον Ολυμπιακό και την αποχώρησή του από τη Γαλατάσαραϊ.

Γαλατάσαραϊ

Παρελθόν αποτελεί για τη Γαλατάσαραϊ ο Σέρτζιο Ολιβέιρα, όπως γράφει ο Γιαγκίζ Σαμπουνκουόγλου στο X για λογαριασμό του «Sports Digitale». Συγκεκριμένα, ο έγκυρος Τούρκος ρεπόρτερ αναφέρει πως «η Γαλατάσαραϊ έλυσε το συμβόλαιο του Ολιβέιρα. Ο ποδοσφαιριστής πήγε στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις».

Η σελίδα «Webaslan» μεταφέρει την είδηση, εξάλλου, που έδωσε νωρίτερα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος, πως ο παίκτης είναι στην Ελλάδα, και αναδημοσιεύονται οι πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο για συμβόλαιο για 2+1 ετών.

Από την πλευρά του, ο Ερτάν Σουζγκούν «τελειώνει» το θέμα, που είχε δημιουργηθεί νωρίτερα, με τον Ολυμπιακό να προσθέτει στο ρόστερ του τον Πορτογάλο μέσο, όπως τονίζει!

Νωρίτερα, θυμίζουμε, ο Τούρκος δημοσιογράφος του «Ajans 1905 (μτφ. Πρακτορείο 1905)» Καντίρ Τσετιντσαλί ανέφερε πως ο Πορτογάλος χαφ επιβεβαίωσε τη συμφωνία του με τους Πειραιώτες, ωστόσο επικαλείται δήλωσή του σύμφωνα με την οποία η Γαλατάσαραϊ δεν στέλνει τα έγγραφά του!

Σχολίασε, μάλιστα, πως πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη, αφού η Γαλατάσαραϊ ήθελε να ξεφορτωθεί τον Ολιβέιρα και τώρα δυσκολεύει την αποχώρησή του.

Ο Καντίρ Τσετιντσαλί πρόσθεσε πως «ο Σέρτζιο Ολιβέιρα έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, αλλά θέλει 5,8 εκατ. ευρώ από το διετές συμβόλαιό του με τη Γαλατάσαραϊ. Η ομάδα το δέχθηκε, αλλά ο παίκτης τηρεί αυστηρή στάση στους όρους πληρωμής. Αν καθυστερήσει μία δόση, έχουν επιπλέον απαιτήσεις. Για αυτό η μεταγραφή δεν έχει γίνει ακόμα».

Φαίνεται, ωστόσο, όπως προαναφέραμε, ότι βρέθηκε η χρυσή τομή και η μεταγραφή του Ολιβέιρα στον Ολυμπιακό θα προχωρήσει κανονικά.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Γαλατασαράι Ολυμπιακός ποδόσφαιρο
