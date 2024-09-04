Ουναΐ: «Ο Αλόνσο μού ανέλυσε το φιλόδοξο πλάνο, ήρθα να πετύχω όσα ονειρευόμουν από μικρός»

Ο Ουναΐ, μιλώντας στο επίσημο κανάλι του Παναθηναϊκού λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του από τη Μαρσέιγ, σχολίασε πως:

«Δεν θα επαναλάβω τα λάθη του παρελθόντος. Ο προπονητής μου έδειξε ότι με θέλει κι εγώ από την πλευρά μου έδειξα ότι θέλω να ξεκινήσω αυτή τη νέα περιπέτεια. Θέλω να πετύχω όσα ονειρευόμουν από μικρός».



Αναλυτικά όσα είπε:

«Θεώρησα ότι ήταν καλύτερο για το μέλλον μου να έρθω εδώ. Μίλησα με τον προπονητή και τη διοίκηση. Έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά πιστεύω ότι τόσο για την καριέρα μου, όσο και για την κατάσταση στην οποία βρέθηκα, έκανα την καλύτερη επιλογή.

Έπρεπε να πάρω την απόφαση πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση με ωρίμασε. Δεν θα επαναλάβω τα λάθη του παρελθόντος.

Ήρθα εδώ, θέλω να δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου να φτάσω στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και να πετύχω όσα ονειρευόμουν από μικρός.

Είμαι πολύ συναισθηματικός χαρακτήρας. Ως ποδοσφαιριστής έχω ανάγκη να με στηρίξουν. Να με πλαισιώσουν. Μίλησα με τον προπονητή και μου ανέλυσε ένα φιλόδοξο πλάνο. Αυτό με χαροποίησε. Ο προπονητής μου έδειξε ότι με θέλει κι εγώ από την πλευρά μου έδειξα ότι θέλω να ξεκινήσω αυτή τη νέα περιπέτεια. Επίσης, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ θερμούς υποστηρικτικές που ακολουθούν παντού την ομάδα και μου θυμίζει τη Μαρσέιγ γιατί κι εκεί το ίδιο συμβαίνει.

Θέλω να επικεντρωθώ σε όσα μου πουν ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής και ο πρόεδρος. Ήταν δύσκολη χρονιά για εμένα πέρυσι. Είχα έναν τραυματισμό, αλλά και κάποια προσωπικά ζητήματα εκτός ποδοσφαίρου, τα οποία με επηρέασαν. Δεν μπόρεσα να δουλέψω στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Γι’ αυτό είπα ότι δεν θέλω να κάνω τα ίδια λάθη. Έρχομαι εδώ με πολύ θετικές σκέψεις, με αυτοπεποίθηση και με διάθεση να βοηθήσω την ομάδα. Ξέρω ότι έχει πολλούς πιστούς φίλους και θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ να πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί.

Είδα πόσο αφοσιωμένοι είναι οι οπαδοί και πόσο στηρίζουν την ομάδα. Θέλω να γνωρίζουν ότι ήρθα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να κάνω ό,τι μπορώ για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της».

