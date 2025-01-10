Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος μπαίνει... σφήνα μεταξύ Γ. Οικονόμου και Seanergy

Μάχη στήθος με στήθος για το ποιος θα αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στις κοινές μετοχές της Seanergy Maritime Holdings φέρεται να δίνουν δυο Έλληνες εφοπλιστές.

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος, αύξησε τη συμμετοχή του στην εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ναυτιλιακής εταιρείας στο 9%, όπως προκύπτει από ανακοίνωση προς την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του TradeWinds, αυτό συνεπάγεται ότι πλέον ελέγχει ποσοστό σχεδόν ίσο με αυτό του Γιώργου Οικονόμου, του εφοπλιστή που βρίσκεται εν τω μέσω δικαστικής διαμάχης με το διοικητικό συμβούλιο της Seanergy και με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Σταμάτη Τσαντάνη.

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος, ο οποίος είναι γνωστός από την θέση του ως διευθύνοντος συμβούλου και βασικού μετόχου της Costamare, δήλωσε ότι κατέχει 1,8 εκατ. μετοχές της Seanergy. Οι μετοχές αυτές αποτιμώνται σε ποσό ύψους 12,4 εκατ. δολ. με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο του Nasdaq, την Τετάρτη.

Σημειώνεται πως ο Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος απέκτησε τις συγκεκριμένες μετοχές μέσω της εταιρείας του Longshaw Maritime Investments.

Οπως αναφέρει το TradeWinds, τον Ιούλιο του 2023 είχε αποκαλύψει πως ο Κ. Κωνσταντακόπουλος, εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Seanergy με ποσοστό 5,1%. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, το ποσοστό του αυξήθηκε στο 7,3% τον περασμένο Αύγουστο.

Για την ώρα πάντως, τον μεγαλύτερο έλεγχο επί των κοινών μετοχών της Seanergy έχει ο Γιώργος Οικονόμου καθώς κατέχει 1,86 εκατ. μετοχές.

Από την άλλη, ενώ ο Τσαντάνης βρίσκεται στην τρίτη θέση με ποσοστό 7,855%, ο έλεγχος του 100% των προνομιούχων μετοχών της Seanergy του δίνει λίγο κάτω από το ήμισυ των ψήφων της εταιρείας.

Ο Κωνσταντακόπουλος μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί πιο φιλικός επενδυτής στη Seanergy από ό,τι ο Οικονόμου.

Η εταιρεία του, Costamare Bulkers, κατέληξε σε συμφωνία τον Ιούνιο για τη ναύλωση δύο capesize bulkers της Seanergy.

Όπως και με την προηγούμενη απόκτηση μετοχών της Seanergy, έτσι και η τελευταία δείχνει ότι ο Κ. Κωνσταντακόπουλος “εκμεταλλεύεται” την πτώση της τιμής της μετοχής της Seanergy, η οποία βρίσκεται μόλις 5% πάνω από το χαμηλό 52 εβδομάδων και 47,8% κάτω από το υψηλό έτους των 13,19 δολαρίων που είχε φτάσει τον Μάιο.

Πηγή: skai.gr

