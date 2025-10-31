Υπουργείο Μετανάστευσης: Δεν ανανεώθηκε η δυνατότητα εργασίας παράνομων μεταναστών

Πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διαψεύδουν σημερινά δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανανέωση της δυνατότητας εργασίας παράνομων μεταναστών, επισημαίνοντας ότι η σχετική ρύθμιση καταργήθηκε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανανεώθηκε αποκλειστικά έως τις 31 Μαρτίου 2026 η δυνατότητα σύντομης και απλοποιημένης μετάκλησης εργατών γης. Η διαδικασία αφορά μόνο τη νόμιμη μετανάστευση για εργασία στην αγροτική οικονομία, με σκοπό την κάλυψη αναγκών όπως η περισυλλογή ελαιοκάρπων.

Όπως υπογραμμίζουν, «όσοι θα έρθουν, θα έρθουν με νόμιμη μετάκληση. Όσοι παραμένουν χωρίς νόμιμα έγγραφα θα φυλακίζονται και θα επιστρέφουν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.