Υπό τον πρωθυπουργό συνεδριάζει αύριο Τετάρτη το υπουργικό συμβούλιο Πολιτική 18:39, 17.10.2023

Στη διάρκεια του υπουργικού, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας