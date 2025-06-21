Κικίλιας: Η Κως φυλάει Θερμοπύλες – Ξεκινάμε το έργο της νέας Πύλης Σένγκεν

«Η Κως είναι από τις πιο σημαντικές πύλες εισόδου για τουρισμό από την Τουρκία. Φιλοδοξούμε, στο επόμενο χρονικό διάστημα, να έχουν ρυθμιστεί και οι τελευταίες διεργασίες, έτσι ώστε να ξεκινήσει ο διαγωνισμός για τη νέα Πύλη Σένγκεν και το κτίριο. Είναι ένα νησί που είναι πρώτης προτεραιότητας για εμάς, πρώτα απ' όλα για το προσφυγικό, το παράνομο μεταναστευτικό, τον τουρισμό, την ακτοπλοΐα. Και φυλάει Θερμοπύλες. Μας ενδιαφέρει πώς θα το στηρίζουμε σε κάθε περίπτωση και με όλα τα δυνατά μέσα», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας κατά την επίσκεψή του στην Κω.

Ο υπουργός ανακοίνωσε την άφιξη νέου σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στο νησί τις επόμενες εβδομάδες, μαζί με νέες προσλήψεις στελεχών στο Λιμενικό Σώμα, ενώ αναφέρθηκε και στην ψηφιοποίηση του Λιμεναρχείου και στον εξοπλισμό με νέα τεχνικά μέσα, ώστε να ενισχυθεί η επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων στο Ανατολικό Αιγαίο.

Τον Υπουργό, ο οποίος συνοδευόταν από τον Β’ Υπαρχηγό του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., Υποναύαρχο Λ.Σ. Φώτιο Κιάμο, υποδέχθηκαν ο Διοικητής της 8ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Πλοίαρχος Λ.Σ. Δημήτριος Ζαραζάνης, ο Λιμενάρχης του Λιμεναρχείου Κω, Πλοίαρχος Λ.Σ. Ιωάννης Μάργαρης και ο Πρόεδρος της Μαρίνας Κω, Ιωάννης Καλλέργης, με τους οποίους μετέβη, αρχικά, για επιθεώρηση στα περιπολικά σκάφη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που ελλιμενίζονται στη Μαρίνα. Εκεί, συνεχάρη τα πληρώματα για την διαρκή ετοιμότητα, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση που επιδεικνύουν καθημερινά, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προάσπιση των θαλασσίων συνόρων της πατρίδας.

Στη συνέχεια, ο κ. Κικίλιας επισκέφθηκε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κω και Νισύρου, κ.κ. Ναθαναήλ και έπειτα το Λιμεναρχείο Κω, όπου ενημερώθηκε από τον Διοικητή της 8ης ΠΕΔΙΛΣ και τον Λιμενάρχη για θέματα που αφορούν στη δραστηριότητα της Περιφέρειας και του Λιμεναρχείου και συζήτησε με τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής.

Ακολούθησε σύσκεψη στο Δημαρχείο Κω, όπου, παρουσία του Βουλευτή Δωδεκανήσου Ιωάννη Παππά, της Επάρχου Κω, Κωνσταντίνας Σβύνου, του Δημάρχου Κω, Θεοδόση Νικηταρά, του Διοικητή 80 ΑΔΤΕ, Ταξιάρχου Δημητρίου Κουλέτση και του Αστυνομικού Διευθυντή Β Δωδεκανήσου, Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ. Ηλία Βαζούρα, συζητήθηκαν θέματα και ζητήματα που αφορούν στην τοπική κοινωνία, στις ανάγκες και στις υποδομές του νησιού.

Ο υπουργός, αφού ευχαρίστησε όλους τους παριστάμενους για την υποδοχή και τη φιλοξενία στο νησί, σημείωσε πως: «Είχα την τιμή να είμαι εδώ με τους συναδέλφους μου, τον Γιάννη Παππά, έναν καλό φίλο και πρώην Υφυπουργό Ναυτιλίας και τον Κοσμήτορα της Βουλής, τον φίλο μου τον Βασίλη Υψηλάντη, οι οποίοι αγαπάνε τα Δωδεκάνησα και αγαπάνε την Κω. Συναντήθηκα με την κυρία Έπαρχο, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Διοικητή της 8ης ΠΕΔΙΛΣ και τον Λιμενάρχη, μαζί με τον Β’ Υπαρχηγό του Λιμενικού Σώματος, τον Υποναύαρχο κύριο Κιάμο και φυσικά, είχαμε την τιμή να επισκεφθούμε και την Μητρόπολη».

αι συνέχισε: «Νομίζω ότι, λίαν συντόμως, θα πρέπει να ξαναέρθουμε στο νησί, φέρνοντας το σκάφος αλλά και σχεδιάζοντας την επόμενη μέρα σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς θα λειτουργήσουμε σε μία από τις ναυαρχίδες του τουρισμού μας, που φέρνει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εσόδων το οποίο στηρίζει την οικονομία μας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.