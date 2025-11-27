Μητσοτάκης για συλλογικές συμβάσεις: Σημαντική τομή που απαντά σε πάγιο αίτημα των εργαζομένων

Σημαντική τομή που απαντά σε ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για την ενίσχυση συλλογικών συμβάσεων, στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο.

Πρόκειται, είπε, για κίνηση εκσυγχρονισμού του εργασιακού πλαισίου με στόχο να πιάσει η χώρα το όριο του 80% των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις όπως ορίζει η ΕΕ

Τόνισε ότι πρώτη φορά έχουμε τέτοια ιστορική συμφωνία που δίνει ασφάλεια και σταθερότητα στους εργαζόμενους, προοπτική στους εργοδότες και διευκολύνει τις αναγκαίες συγκλίσεις και την κοινωνική συνοχή.

Υπογράμμισε το γεγονός ότι η συμφωνία έρχεται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που κατάφερε να συνεργαστεί με όλο το φάσμα κοινωνικών εταίρων και συμπλήρωσε ότι τρεις είναι οι λέξεις κλειδιά από δώ και πέρα: Υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη και παραγωγικότητα.

Συμπλήρωσε ότι συμπίπτει με την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2026, ο οποίος αναδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής μας, είναι ρεαλιστικός στις προσβλέψεις και αναπτυξιακός στον προσανατολισμό του.

Για 6η χρονιά θα έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη, η ανεργία βαίνει μειούμενη, έχουμε διπλάσιες επενδύσεις από το 2019 και ο πληθωρισμός τιθασεύεται, συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

