Χαρδαλιάς: «Η Αττική μπορεί να εξελιχθεί σε διεθνή κόμβο θαλάσσιου τουρισμού και yachting»

Στη διεθνή έκθεση σκαφών και θαλάσσιων σπορ, «BOOT Düsseldorf 2026», συμμετέχει η Περιφέρεια Αττικής, το περίπτερο της οποίας εγκαινίασε ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ στις ενδιαφέρουσες επαφές που είχε με παράγοντες του κλάδου αλλά και της πόλης, συζητήθηκε η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού ως ανταγωνιστικού και βιώσιμου προϊόντος στο απολύτως ευνοϊκό περιβάλλον της Αττικής ακτογραμμής και του Αργοσαρωνικού.

Ο περιφερειάρχης αντάλλαξε απόψεις και με τους εκπροσώπους των 29 ελληνικών εταιρειών που συμμετέχουν στη διοργάνωση, για ζητήματα σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις του yachting, τις προοπτικές επενδύσεων και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα του θαλάσσιου τουρισμού για την Αττική, στη στρατηγική αξιοποίηση της εκτεταμένης ακτογραμμής της Περιφέρειας, στη σημασία της αναβάθμισης των λιμενικών και τουριστικών υποδομών, καθώς και στην ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του Λεκανοπεδίου σε προορισμό υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο ρόλος της Αθηναϊκής Ριβιέρας, του λιμανιού του Πειραιά, των σύγχρονων μαρινών και των νησιών του Αργοσαρωνικού, ως πυλών ανάπτυξης για το yachting και τον θαλάσσιο τουρισμό.

Στις συναντήσεις του με τον δήμαρχο του Ντίσελντορφ Dr. Stephan Keller και τον αναπληρωτή δήμαρχο, Josef Hinkel, διερευνήθηκε η ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, με έμφαση στην αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών. Επίσης στη συνάντηση του περιφερειάρχη με στελέχη της Messe Düsseldorf, όπως ο πρόεδρος της διεθνούς έκθεσης BOOT Robert Max, ο CEO, Wolfram Diener, ο COO Marius Berlemann, ο διευθυντής Πέτρος Μιχελιδάκης και η αντιπρόσωπος της, για Ελλάδα και Κύπρο, Alexia Castro, συζητήθηκε η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας και οι δυνατότητες ανάδειξης του Λεκανοπεδίου ως δυναμικού προορισμού θαλάσσιου τουρισμού και yachting στη διεθνή αγορά.

Τέλος, με τη γενική πρόξενο της Ελλάδας στην πόλη του Ντίσελντορφ, Χαρά Μπαλτουμά και τη σύμβουλο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ Νόνικα Παπαδοπούλου, εξετάστηκε η περαιτέρω προβολή της Αττικής στη γερμανική αγορά, καθώς και η υποστήριξη πρωτοβουλιών εξωστρέφειας στους τομείς του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας.

Η έκθεση BOOT Düsseldorf αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια εμπορική διοργάνωση για σκάφη, θαλάσσιο τουρισμό, θαλάσσιο αθλητισμό και καινοτομίες, με περισσότερους από 1.500 εκθέτες από δεκάδες χώρες. Σε δήλωσή του για την παρουσία της Περιφέρειας Αττικής, ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι «επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να τοποθετήσουμε την Αττική δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη του θαλάσσιου τουρισμού».

Αναφερόμενος στη Μητροπολιτικότητα της Περιφέρειας με το «μοναδικό συνδυασμό ανεπτυγμένου αστικού ιστού, εκτεταμένης ακτογραμμής, σύγχρονων λιμενικών εγκαταστάσεων, μαρινών και νησιών», ο κ. Χαρδαλιάς παρατήρησε ότι «διαθέτουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να εξελιχθούμε σε διεθνή κόμβο yachting και θαλάσσιας αναψυχής. Επενδύουμε συστηματικά σε έργα υποδομής, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας».

Ολοκληρώνοντας υπογράμμισε:

«Η Αθηναϊκή Ριβιέρα, ο Πειραιάς, τα νησιά της Αττικής και οι μαρίνες μας, αποτελούν πλέον σημεία αναφοράς διεθνώς. Με σχέδιο, συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα και τους θεσμικούς φορείς, σαφή χρονοδιαγράμματα και έμφαση στην εξωστρέφεια, προχωράμε μπροστά. Κάνουμε την Αττική - την πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας μας - πρωταγωνίστρια και στον θαλάσσιο τουρισμό, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης».

Σημειώνεται ότι η διεθνής έκθεση BOOT διοργανώνεται για 57η φορά στο Ντίσελντορφ, πρωτεύουσα του γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, και καλύπτει το σύνολο της θαλάσσιας αναψυχής και του θαλάσσιου τουρισμού. Περιλαμβάνει σκάφη και εξοπλισμό όλων των ειδών και κατηγοριών, θαλάσσια σπορ, καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και υπηρεσίες που συνδέονται με τον κλάδο, όπως μαρίνες, λιμενικές υποδομές και τουριστικές υπηρεσίες.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν περίπου 1.500 εκθέτες από 67 χώρες, αναμένεται να την επισκεφθούν περισσότεροι από 240.000 επισκέπτες από 113 χώρες, ενώ θα υπάρχουν πάνω από 2.000 δημοσιογραφικές καλύψεις. Η ελληνική συμμετοχή οργανώνεται από την Enterprise Greece, με στόχο την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών, την προβολή των εγχώριων ναυπηγείων μας και την περαιτέρω ενδυνάμωση της διεθνούς εμπορικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

