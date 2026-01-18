Την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος τονίζει ότι η κυβέρνηση «έχει πάρει διαζύγιο από τη λογοδοσία και την ανάληψη ευθυνών».

Ο κ. Τσουκαλάς επισημαίνει πως ο πρωθυπουργός ξέχασε να αναφέρει στην ανάρτησή του το «αλαλούμ» στο FIR Αθηνών, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η εξαγγελία ειδικής σύσκεψης για την ευλογιά «μόνο θυμηδία προκαλεί».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Τσουκαλά:

Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πάρει διαζύγιο από τη λογοδοσία και την ανάληψη ευθυνών.

Έχουν περάσει τρεις μέρες και τα κυβερνητικά στελέχη ούτε επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν τα δημοσιεύματα και τα εξώδικα της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, που αναφέρονται σε σοβαρό περιστατικό απώλειας κάλυψης του κυρίως ραντάρ σε ολόκληρο τον εναέριο χώρο στις 16 Δεκεμβρίου 2021.

Προφανώς σύμφωνα με την πάγια τακτική της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας περιμένει να ξεχαστεί το θέμα για να μην αποκαλυφθεί ότι γνώριζε το πρόβλημα αλλά δεν έκανε τίποτα. Θέλει να κρύψει τις ευθύνες για την αδράνεια και τη διαχειριστική ανεπάρκεια της.

Ο Πρωθυπουργός σήμερα στη συνηθισμένη του ανάρτηση ξέχασε το αλαλούμ στο FIR Αθηνών. Όπως πάντα προσπαθεί να περιγράψει μια εικονική πραγματικότητα, που μόνο ο ίδιος βλέπει. Οι πολίτες, όμως, πλέον βλέπουν καθαρά πως η κυβέρνηση του είναι συνώνυμη της αποτυχίας.

Όσο, δε, για την εξαγγελία ειδικής σύσκεψης για την ευλογιά, μόνο θυμηδία προκαλεί. Η χώρα έχει χάσει μισό εκατομμύριο ζώα και οι κτηνοτρόφοι είναι στα όρια της επιβίωσης λόγω της απόλυτης κατάρρευσης των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους που διοικεί «επιτελικά» εδώ και επτά χρόνια.



Και κάτι τελευταίο:

*Αφού ο κ. Μητσοτάκης είναι υπέρμαχος των συλλογικών διαπραγματεύσεων γιατί δεν δίνει τη δυνατότητα καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας;*

Γιατί δεν επαναφέρει την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης και γιατί δεν διευρύνει το δικαίωμα προσφυγής στη διαιτησία;

Πότε θα απολογηθεί για τις επιδόσεις της κυβέρνησης του στους μισθούς και στην αγοραστική δύναμη των πολιτών;

Πότε θα μιλήσει για τα εξοντωτικά ωράρια που έχει επιβάλλει με τη νομοθεσία του στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα;

Πότε θα δώσει εξηγήσεις για τον εμπαιγμό των συνταξιούχων, στους οποίους έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και τελικά διατήρησε την αυξημένη εισφορά ασθένειας;

Πότε θα τους εξηγήσει γιατί βλέπουν αυξήσεις μικρότερες από τον πληθωρισμό και η εισφορά αλληλεγγύης συνεχίζει να εξαφανίζει τη σύνταξη τους;

