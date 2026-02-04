Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μήνυμα ενότητας αλλά και ραντεβού στα όργανα έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του κόμματος σε μια επιχείρηση να ρίξει τους τόνους απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα αν δέχεται εισηγήσεις για διαγραφές κορυφαίων στελεχών που το τελευταίο διάστημα θέτουν εντός αλλά και εκτός οργάνων θέματα στρατηγικής. Όμως έριξε τα καρφιά του για «τακτικισμούς» που δεν ενδιαφέρουν την κοινωνία.

«Η εσωστρέφεια και μάλιστα χωρίς πολιτικό περιεχόμενο δεν βοηθά. Βεβαίως, πρέπει να πάμε καλύτερα αλλά για να πάμε καλύτερα θέλουμε αγώνα ενότητα σοβαρότητα και αξιοπιστία. Εκεί θα μας κρίνει ο πολίτης και όχι σε τακτικισμούς που δεν ενδιαφέρουν την κοινωνία» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον ΑΝΤ1

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκαθάρισε ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένος στον στόχο της πολιτικής αλλαγής και τόνισε ότι δεν μπαίνει σε κουβέντες που υπονομεύουν το διακύβευμα, ενώ προκάλεσε όποιον έχει διαφορετική στρατηγική να κάνει τις προτάσεις του στο Συνέδριο του Μαρτίου.

«Συνέδριο έχουμε διαδικασίες έχουμε, όποιος έχει μια άλλη στρατηγική να ‘ρθει να την καταθέσει ολοκληρωμένα. Όποιος έχει μια άλλη στρατηγική που μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα, ας φέρει αυτήν τη στρατηγική στο τραπέζι να τη συζητήσουμε δημοκρατικό κόμμα είμαστε» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Χάρης Δούκας: Αθλιότητες τα περί «φευγάτου» Δούκα - Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται

Ραντεβού όμως είχε και ο Χάρης Δούκας με υποστηρικτές του από όλη την Ελλάδα μέσω τηλεδιάσκεψης. 850 στελέχη και πολίτες συμμετείχαν στην πανελλαδική διαδικτυακή συνάντηση το απόγευμα της Τρίτης, στέλνοντας μήνυμα πολιτικής αφύπνισης και απαίτησης για καθαρή πορεία του ΠΑΣΟΚ ενόψει συνεδρίου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων έθεσε το κεντρικό πολιτικό ερώτημα: γιατί, παρά τη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μεταφράζεται σε δυναμική της Δημοκρατικής Παράταξης, τη στιγμή που η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή;

Ο Χάρης Δούκας ξεκαθάρισε ότι «δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο» και ότι χωρίς καθαρή πολιτική γραμμή και ρήξεις απέναντι στη Δεξιά, ο στόχος της πρώτης θέσης θα απομακρύνεται, ενώ απέκλεισε ρητά κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, επιμένοντας σε καθαρό μέτωπο και πολιτικές ρήξεις.

Μάλιστα αναφέρθηκε στην εμπειρία της Αθήνας, υπογραμμίζοντας ότι σε περίοδο απροθυμίας να βγει κάποιος μπροστά ως υποψήφιος Δήμαρχος με τη σημαία της παράταξης, ο ίδιος σήκωσε τη σημαία του ΠΑΣΟΚ και με καθαρή πολιτική ταυτότητα τον οδήγησαν στη νίκη μέσα σε 72 ημέρες.

Δεν έλειψαν και τα καρφιά προς την ηγεσία, αφού ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και τις πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό, όπως προαναγγελίες υποψηφίων βουλευτών σε εκλογικές περιφέρειες χωρίς θεσμικές διαδικασίες και συλλογικές αποφάσεις. Τόνισε ότι έχει προειδοποιήσει θεσμικά την ηγεσία και ξεκαθάρισε ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει στο συνέδριο, με μαζική συμμετοχή των στελεχών.

Επανέλαβε την πρότασή του για προκριματικές εκλογές από τη βάση για την ανάδειξη υποψηφίων βουλευτών και συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων. Υπογράμμισε ότι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει απομόνωση, αλλά προγραμματικό διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και την κοινωνία και έθεσε στο επίκεντρο τα μεγάλα κοινωνικά διακυβεύματα: ενεργειακή δημοκρατία, διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού, τη μείωση του χρόνου εργασίας, το πελατειακό κράτος, ως χαρακτηριστικά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης με τη Δεξιά.

Τέλος, ο Δήμαρχος Αθηναίων απάντησε στα σενάρια περί «φευγάτου Δούκα», χαρακτηρίζοντάς τα αθλιότητα και ξεκαθαρίζοντας ότι μιλά για αυτόνομη εκλογική κάθοδο και νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ.

